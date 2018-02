Solche Aktionen werden kritisch gesehen. Der Vorwurf: Geht es nicht eher um spektakuläre Bilder, als um tatsächliche Veränderungen?

Die ehemalige Aargauer Regierungsrätin Susanne Hochuli sieht das anders. Wie gerade bekannt wurde, wird die 52-Jährige künftig Stiftungspräsidentin der Organisation sein und verzichtet dafür auf eine Kandidatur für National- oder Ständerat.

Im Interview erklärt sie, es sei für Greenpeace wichtig, immer wieder Stellung zu beziehen und den Finger in eine offene Wunde zu legen. Dass sich Greenpeace Schweiz dabei ab und an auch an der Grenze der Legalität bewegt, sei ihr klar.