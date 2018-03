Der Unfall in Muttenz hatte zu einem riesigen Verkehrskollaps geführt. Die Autobahn musste ab Mittag in beide Richtungen während mehrerer Stunden gesperrt werden. Stau in der ganzen Region war die Folge. Und inmitten dieses Verkehrschaos: eine hochschwangere Aargauerin, die auf dem Weg ins Basler Spital zur Entbindung war. Dies alles geschah letzten Mittwoch.

«Es war ausgemacht, dass ich erst am Abend wieder ins Spital fahren soll», sagt die Frau gegenüber «Telebasel». Ihr Mann habe jedoch darauf bestanden, bereits am Nachmittag aufzubrechen. Er hatte in den Nachrichten vom Unfall gehört und wollte kein Risiko eingehen. Die Aargauerin hatte bereits am Morgen schwache Wehen verspürt, war von den Ärzten aber noch einmal nach Hause geschickt worden.

Unterwegs stellte sich der Stau als verheerender heraus als erwartet – und die Zeit drängte: «Als wir in Pratteln standen, kamen die Wehen bereits im Zwei-Minuten-Abstand.» Zu viel für die Schwangere; sie bricht in Panik aus: «Ich hatte ja schon zwei Kinder geboren und wusste, was das heisst.»

