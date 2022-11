Hochsaison für Diebe Mit einer Grossaktion sagt die Kantonspolizei den Einbrechern den Kampf an Die Kantonspolizei Aargau verzeichnet derzeit viele Einbrüche. Aus diesem Grund führte sie am Samstag eine Fahndungsaktion gegen Einbrecher durch. Beteiligt waren auch Partnerorganisationen.

Die Hochsaison der Einbrecher hat begonnen und lässt die Einbruchszahlen deutlich ansteigen. Gemeinsam haben die Kantonspolizei Aargau und ihre Partnerorganisationen (Regionalpolizei Aargau, Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, SBB Transportpolizei, Bundesamt für Polizei sowie angrenzende Polizeikorps) am Samstagabend deshalb mehrere Schwerpunktkontrollen gegen Einbrecher durchgeführt.

Um weitere Einbrüche zu verhindern, startete die Polizei eine Grossaktion. Keystone

Die Kontrollen begannen in den späten Nachmittagsstunden und dauerten bis weit in die Nacht hinein. Fünf Personen wurden festgenommen. In Würenlos versuchte eine dunkle Limousine vor der Kontrollstelle zu wenden. Kurz darauf konnte das Fahrzeug, besetzt mit drei Rumänen, zwischen 28 und 34 Jahre alt, ohne Wohnsitz in der Schweiz aber angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Polizisten zudem Einbruchsutensilien. Die drei Männer wurden unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.

In Rothrist kontrollierte die Polizei einen Porsche mit drei Personen. Da gegen einen 38-jährigen Albaner eine Einreiseverweigerung vorliegt, wurde er festgenommen. Erneut in Rothrist verhaftete die Polizei einen 24-jährigen Rumänen. Er verfügte ebenfalls über keinen Wohnsitz in der Schweiz.

Fahndungsregister und Verkehrsdelikte

Im Fahndungsregister verzeichnet Wegen offener Bussen, Zustellungen von Verfügungen oder unklarer Aufenthaltsverhältnisse wurden zudem 11 Personen kontrolliert, welche im Fahndungsregister aufgelistet waren. Diese wurden näher überprüft, im Anschluss aber wieder auf freien Fuss gesetzt.

Die Verkehrskontrollen an Autobahnanschlüssen und entlang von Hauptverkehrsachsen brachten nebst kriminalpolizeilichen Aspekten auch verschiedene Verkehrsdelikte zu Tage. So zog die Polizei knapp ein Dutzend Fahrer aus dem Verkehr, die angetrunken oder unter Drogeneinfluss standen.

Angesichts der zahlreichen Aufgriffe zieht die Kantonspolizei Aargau eine positive Bilanz der personalintensiven Aktion. Die Einbruchszahlen gingen in den vergangenen 24 h deutlich zurück. Die Kantonspolizei Aargau wird auch künftig weitere Aktionen und Schwerpunktkontrollen gegen Einbrecher unternehmen. (has)