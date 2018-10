Offiziell heisst das SVP-Volksbegehren «Schweizer Recht statt fremde Richter», kurz wird es als «Selbstbestimmungsinitiative» bezeichnet. Diese will, dass Landesrecht dem Völkerrecht grundsätzlich vorgeht. Ausgenommen ist zwingendes Völkerrecht, die Schweiz wäre also auch bei einem Ja am 25. November weiter an das Folter- und

Sklavereiverbot gebunden.

Weiter verlangt die Initiative, dass Verträge, die dem Landesrecht widersprechen, neu verhandelt oder gekündigt werden müssten. Gerichte und Behörden dürften internationale Verträge nicht mehr anwenden, wenn sie verfassungswidrig geworden sind. Ausnahme sind Verträge, die in der Schweiz dem Referendum unterstanden.