Hitzesommer Kältegruben als letzte Hoffnung für Fische: «Wir haben 2021 nur drei Forellen gefangen, vor zehn Jahren waren es noch rund 300» 26,6 Grad warm war die Aare beim Kraftwerk Klingnau am Freitag – zu viel für Äschen und Forellen, wie Fischenzpächter Bernhard Kaufmann sagt. Mit einer 3,5 Meter tiefen Ausbaggerung beim Zufluss der kälteren Surb soll den Fischen geholfen werden – ob dies wirkt, ist noch nicht untersucht, dennoch plant der Kanton weitere Kältegruben.

Schon vor zwei Wochen schlug der Schweizerische Fischerei-Verband Alarm: «Für viele Fische geht es jetzt um das nackte Überleben. Die Wassertemperaturen sind zu hoch und Bäche trocknen aus. Mancherorts hat das Fischsterben bereits begonnen», hiess es in einem Tweet.

Für viele Fische geht es jetzt um das nackte Überleben. Die Wassertemperaturen sind zu hoch 🤒 und Bäche trocknen aus. Mancherorts hat das Fischsterben bereits begonnen.



David Bittner, früher Bereichsleiter Fischerei beim Kanton Aargau und heute Geschäftsführer des nationalen Fischerei-Verbandes, sagt im Video, es seien bereits erste flächendeckende Fischsterben registriert worden. Bittner weiter:

«Das tut einem richtig weh, das zerreisst einem das Herz, wenn man als Biologe und Fischer diese Bilder sieht. Es gibt Fische, die noch ums Überleben kämpfen, und man ist einfach machtlos.»

Das Video entstand an der Sissle im Fricktal und zeigt: Auch im Wasserkanton Aargau ist die Lage dramatisch. An der Sissle musste Ende Juli eine Notabfischung durchgeführt werden. Dort wurden tote Fische beobachtet und die überlebenden Tiere in einen Bereich des Bachs umgesiedelt, wo noch Wasser floss.

David Bittner war einst Bereichsleiter Fischerei beim Kanton Aargau und ist heute Geschäftsführer des Schweizerischen Fischerei-Verbandes. Chris Iseli

Neben der Sissle wurden im Aargau seit Beginn der Trockenheit diesen Sommer folgende Gewässer punktuell abgefischt: Bruggbach in Gipf-Oberfrick, Schmittenbach in Remigen, Schalchmatthauchbach in Jonen, Effingerbach bei Effingen. «Wenn der Bach gut vernetzt ist mit anderen Gewässern, können wieder Fische in den leeren Lebensraum einwandern», sagt Bittner. Wenn jedoch alles verbaut sei mit Kleinwasserkraftwerken oder der Bestand im Oberlauf ganz zusammengebrochen sei, könne es nötig werden, Jungfische als Initialbesatz einzusetzen, erklärt der Fischereiexperte.

Kältegruben sollen Fische bei AKW Beznau in der Aare retten

In den grossen Flüssen wird nicht ausgefischt, hier werden Stellen mit kaltem Waser als Notmassnahme mit einer örtlichen Ausbaggerung vertieft, um mehr Platz zu schaffen. Dies passiert zum Beispiel in der Aare, deren Wasser das AKW Beznau kühlt. Der ehemalige Axpo-Sprecher Rainer Meier schrieb letzte Woche zu diesem Thema auf Twitter: «In der Aare in Beznau wurden Kältegruben eingerichtet. Gerade heute kontrolliert die Axpo zusammen mit externen Umweltspezialisten, ob die Fische das nützen.»

Ernsthafte Frage: Wie warm ist die Aare bei Beznau denn heute? — Gabriela Suter (@suter_gabriela) August 5, 2022

Eigentlich müsste das AKW Beznau abgestellt werden, wenn die Aare unterhalb des Kühlwassereinlaufs drei Tage lang mehr als 25 Grad warm ist. Das war Ende Juli der Fall, der Bundesrat hat aber den Weiterbetrieb der Anlage erlaubt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund fragte SP-Nationalrätin Gabriela Suter am 5. August auf Twitter, wie warm die Aare bei Beznau denn gerade sei.

Aare beim Kraftwerk Klingnau war am Freitag 26,6 Grad warm

Ausgerechnet für diesen Tag weist die Website des Bundesamts für Umwelt (Bafu) die bisher höchste Wassertemperatur aus. 25,2 Grad warm war die Aare schon bei der Messstation in Brugg, also mehrere Kilometer oberhalb der Anlage. Unterhalb des AKW, bei der Bafu-Station Felsenau beim Wasserkraftwerk Klingnau, war der Fluss gar 26,6 Grad warm.

Die Ausleitung des Kühlwassers des AKW Beznau in die Aare – derzeit läuft nur einer von zwei Reaktoren. Chris Iseli

Nach den tieferen Temperaturen und dem Niederschlag am Freitag und Samstag war die Aare am Montagmittag deutlich kühler: An der Messstation Brugg wurden 22,8 Grad registriert, unterhalb des AKW Beznau laut Axpo-Sprecher Noël Graber etwas über 23 Grad, bei der Messstelle Felsenau dann 23,4 Grad.

Fischenzpächter: «Temperaturen von letzter Woche waren Horror für Fische»

Bernhard Kaufmann, Präsident der Pachtvereinigung Unteres Aaretal, welche die Fischenzen im Gebiet des AKW Beznau befischt, ist froh über die Abkühlung. Er sagt:

«Die Temperaturen von Ende letzter Woche waren Horror für Äschen und Forellen, deshalb war es wichtig, die Grube bei der Mündung der Surb auszubaggern.»

Von einer externen Kontrolle mit Umweltspezialisten, wie Rainer Meier schreibt, weiss Kaufmann nichts. Er hält fest: «Die Grube ist rund 3,5 Meter tief, man sieht nicht bis auf den Boden, aber man kann grosse Fische beobachten, die sich dort aufhalten.» Die Kältegruben wurden auch nicht vom Kanton kontrolliert, es lägen deshalb keine Ergebnisse vor, teilt Jonas Ruckli, Projektleiter bei der Abteilung Jagd und Fischerei, auf Anfrage mit. Und auch Axpo-Sprecher Graber sagt: «Wir haben die Kältegrube – ich weiss nur von jener beim Surb-Zufluss – ebenfalls nicht kontrolliert.»

Dennoch gibt es laut Projektleiter Ruckli weitere solche Ausbaggerungen: «Am Rhein bei der Mündung des Fischingerbachs in Mumpf wurde letzte Woche eine neue Rückzugsstelle geschaffen. An der Aare beim Binnenkanal in Klingnau sowie beim Chrüzlibach im Rhein bei Zurzach sind zwei weitere in Planung», sagt er.

Erwärmung der Flüsse trifft Fischbestand im Aargau besonders

David Bittner vom Schweizer Fischerei-Verband sagt: «Das sind Massnahmen, die bekannt und wirkungsvoll sind, auch im Aargau wurden einzelne Rheinzuflüsse im Jahr 2018 schon ausgebaggert.» Die Seitengewässer der Flüsse bringen kälteres Wasser, es sei deshalb sinnvoll, wenn man bei der Einmündung «eine kühle Badewanne» für die Fische schaffe. Das könne ihnen helfen, die schwierige Zeit mit den hohen Wassertemperaturen zu überstehen, sagt Bittner.

In den letzten Jahren wurden im unteren Aaretal immer weniger Forellen gefangen – die Fische haben Mühe mit den hohen Wassertemperaturen. Keystone

Längerfristig ist er aber wenig optimistisch für den Bestand kälteliebender Fischarten im Aargau: «Wenn sich die Wassertemperaturen weiter erhöhen, wird es im ganzen Mittelland dereinst keine Forellen mehr geben.» Dies treffe den Aargau besonders, denn hier gebe es keine kälteren Flussabschnitte in Bergregionen, wo sich die Fische zurückziehen könnten. Bernhard Kaufmann sieht dies ähnlich: «Wir haben 2021 nur drei Forellen gefangen, vor zehn Jahren waren es noch rund 300»