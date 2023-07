Hitzegefahr Unia fordert Baustopp bei Hitze – Baufirmen halten das für unrealistisch Ab 35 Grad soll es einen Baustopp geben und die Arbeitszeiten sollen früher beginnen. Doch was die Unia fordert, ist laut Baufirmen nicht umsetzbar.

Video: Tele M1

Das Unfallrisiko steigt bei extremer Hitze auf Baustellen erheblich. Dazu kommen Hitzschläge, Sonnenstiche und Dehydrierung. Die Gewerkschaft Unia kritisiert deshalb die Auftraggebenden und fordert eine Verschiebung des Endtermins, sollte die Arbeit aufgrund von Hitze unterbrochen werden.

Auf der Baustelle wird bei allen Temperaturen gearbeitete - egal wie heiss oder kalt es ist. Dass die Bauarbeiter bei den aktuellen Temperaturen überhaupt arbeiten, ist der Unia ein Dorn im Auge. «Wir wollen Klarheit. Ab 35 Grad muss Schluss sein und der Termin entsprechend nach hinten verschoben werden», sagt Chris Kelley, Co-Leiter Bau Unia. Eine weitere Möglichkeit sei laut der Unia auch, dass die Bauarbeiter ihren Arbeitseinsatz früher beginnen, wenn es auf dem Dach oder auf der Strasse noch nicht ganz so heiss ist.

In der Praxis funktioniert das leider nicht ganz so. In Wohnquartieren ist es für vielen Firmen nicht möglich am Morgen früher anzufangen. «Wir haben hier schon Reklamationen bekommen, weil wir zu früh am Morgen Lärm gemacht haben», sagt Dachdecker Argjend Thaci.

Doch was unternehmen Baufirmen? Bei der Avanti Bau GmbH zum Beispiel schaut Geschäftsführer Nick Seiler, dass an warmen Tagen, Arbeiten wie etwa Schweissen am Morgen durchgeführt werden. Sobald es heisser wird, legen die Mitarbeiter regelmässig Pausen im Schatten ein. Ein Baustopp kommt nicht in Frage. «Wir müssen die Termine einhalten können, damit unsere Planung reibungslos funktioniert und wir termingerecht Projekte abschliessen können», erklärt Nick Seiler.

Theorie und Praxis klaffen also auseinander. Der Wunsch des Baumeisterverbandes wäre, dass jede Firma selbst entscheiden dürfte, wann und wie wegen den hohen Temperaturen gearbeitet wird. (cam)