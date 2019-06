Anstatt in der Badi vom 3-Meter-Brett zu springen, sitzen die Aargauer Schüler im Klassenzimmer und lernen. Auch wenn in dieser Woche 35 Grad erreicht werden, bekommen die Schüler nicht hitzefrei. Simone Strub, Sprecherin des Bildungsdepartements, sagte vor zwei Jahren: «Grundsätzlich gilt: Die Schule findet statt.» Es liege im Ermessen der Lehrpersonen, den Unterricht räumlich und inhaltlich den hohen Temperaturen anzupassen, indem sie diesen beispielsweise nach draussen oder in andere geeignete Räume verlegt und den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, vermehrt zu trinken.» Beim kantonalen Bildungsdepartement ist nicht bekannt, ob es vor 1981 im Schulgesetz eine diesbezügliche Regelung gab.

Unia will Baustellen schliessen

Am Montag forderte die Gewerkschaft Unia, dass Baustellen, vor allem jene mit direkter Sonneneinstrahlung, bei über 35 Grad geschlossen werden. Implenia und Erne, die im Aargau diverse Baustellen betreiben, konnten bis Redaktionsschluss keine Auskunft dazu geben, ob sie den Unia-Forderungen entgegenkommen.

Beide Unternehmen gaben jedoch Auskunft, welche Schutzmassnahmen auf dem Bau bei starker Hitze gelten. «Den Arbeitern steht auf der Baustelle stets genügend Flüssigkeit zur Verfügung. Regelmässig werden Pausen eingelegt. Dabei ist vor allem wichtig, dass es in den Pausen genügend Orte gibt, die Schatten bieten», sagt Implenia-Sprecher Reto Aregger. Auch Sonnenschutz wird den Bauarbeitern zur Verfügung gestellt. Weiter werde versucht, wo möglich die Baustellen zu beschatten oder gewisse Arbeiten in den Morgen zu verlegen.

Auch die Baufirma Erne aus Laufenburg sorgt vor. «Die Mitarbeiter kennen die Schutzmassnahmen und wenden sie an», so Sprecherin Yvonne Gredig. Trotz grosser Hitze ist es Angestellten im Strassenbau verboten, kurze Hosen zu tragen: «Alle Personen, die im öffentlichen Verkehrsraum arbeiten, müssen Sicherheitsbekleidung der Klasse 3 tragen, damit ihre Sichtbarkeit für die Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird», so Gredig. Klasse 3 bedeutet, dass die Beine komplett bedeckt werden müssen, damit die Fläche des fluoreszierenden Stoffes der Hose gross genug ist.

