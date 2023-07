Hitze Sprung in die Sommerferien: So haben Aargauerinnen und Aargauer am Hitzesonntag Abkühlung gesucht Was will man denn auch anderes tun, als Abkühlung zu suchen? Am Sonntagnachmittag tummelten sich zahlreiche Badegäste auf dem Kappi-Inseli in der Limmat bei Baden.

Das Wetter zeigte sich zum Ferienstart in fast allen Aargauer Gemeinden von seiner mediterranen Seite: sonnig, heiss, drückend. In allen Messstationen kletterte das Thermometer auf weit über dreissig Grad. In Buchs wurden am späten Sonntagnachmittag beispielsweise 34,9 Grad gemessen.

10 Bilder 10 Bilder Impressionen vom Kappisee in Baden. Hitzewelle bekämpfen mit einem Sprung ins kühle Nass. Bild: Valentin Hehli

Und das Wetter bleibt weiterhin hochsommerlich – vorerst. Hoch Evi sorgt auch am Montag und Dienstag in ganz Europa für Sonne, Hitze und Badewetter. Am Mittwoch erreicht eine Kaltfront mit Gewittern, Hagel und Starkregen die Schweiz und sorgt für Abkühlung. Ein Sprung ins Wasser ist dann wohl nicht mehr nötig, um sich zu erfrischen. (dar)