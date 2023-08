Hitparade Das sind die beliebtesten Babynamen im Aargau Malea und Liam sind neu die beliebtesten Vornamen im Aargau. Damit unterscheidet sich der Kanton vom Rest des Landes. Bei den Nachnamen führen die Müllers, doch je nach Gemeinde sind andere Namen vorherrschend.

Im Aargau kamen im Jahr 2022 43 Mädchen mit dem Namen Malea zur Welt. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Es war maximal knapp: Mit dem kleinstmöglichen Vorsprung ist Liam der beliebteste Vorname für Knaben im Aargau für 2022 geworden. 48 Neugeborene erhielten im vergangenen Jahr diesen Namen. Liam verdrängt den bisherigen Spitzenreiter Noah, der auf 47 Nennungen kommt, auf den zweiten Rang.

Während Liam der grosse Aufsteiger ist, hat ein ähnlicher Name – Lean – am meisten Boden verloren; nach 18 Knaben im Vorjahr erhielten 2022 noch 5 diesen Namen. Das geht aus der Namensstatistik hervor, die das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag veröffentlicht hat.

Bei den Mädchen gab es ebenfalls einen Wechsel an der Spitze: Erstmals ist Malea der beliebteste Name, gefolgt von Mia und Yara. Yara ist die Aufsteigerin des Jahres; der Name wurde drei Mal häufiger vergeben als noch im Vorjahr.

Einen regelrechten Absturz erlebt Leonie: Den vormals beliebtesten Namen bekamen 2022 noch 19 Mädchen. Leonie fiel vom 1. auf den 20. Rang zurück. Das gleiche Phänomen war 2005 und 2018 zu beobachten; nach einem plötzlichen, einjährigen Hoch sank die Beliebtheit von Leonie ebenso schnell wieder.

Malea und Liam gehören noch nicht allzu lange zu den beliebtesten Namen. In der Zeit seit dem Jahr 2000 sind Lea, Lara und Laura für Mädchen sowie Noah, Luca und Leon für Knaben am höchsten im Kurs.

Lieber Ben als Gabriel im Aargau

Schweizweit sind andere Namen beliebter als im Aargau: Noah bei den Knaben und Emma bei den Mädchen liegen national an der Spitze. Emma figuriert im Aargau nur auf Rang 15. Dafür ist Yara im Kanton viel beliebter als landesweit, wo der Name erst an 26. Stelle erscheint.

Bei den Knaben ist Ben im Aargau überdurchschnittlich beliebt. Gabriel, Leo und Louis erscheinen hingegen in den schweizweiten Top Ten, nicht aber im Aargau. Gabriel ist in der Westschweiz sehr beliebt.

Über alle Jahrgänge hinweg ist Maria weiterhin mit grossem Abstand der häufigste Frauenname in der Schweiz. Dahinter folgen Anna und Sandra. Bei den Männern führt Daniel vor Peter und Thomas.

Viele Kellers und Märkis in Mandach

Das BFS hat neben den Vornamen auch die häufigsten Nachnamen veröffentlicht. Auf den ersten vier Rängen stehen im Aargau dieselben Namen wie schweizweit: Müller, Meier, Schmid und Keller. Etwa eine von 100 Personen im Aargau heisst Müller.

In einigen Gemeinden kommen gewisse Namen gehäuft vor: In Mandach heissen laut der Bundesstatistik je 14 Prozent der Bevölkerung Keller und Märki. Ebenfalls 14 Prozent machen die Haslers in Hellikon aus. Zwischen 10 und 13 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner stellen die Wernlis in Thalheim, die Stockers in Obermumpf, die Müllers in Wiliberg und die Hunzikers in Kirchleerau.

Im historischen Familiennamenbestand des Kantons Aargau sind über 1300 Namen aufgeführt. Deren Träger besassen vor 1800 das Bürgerrecht in einer heutigen Aargauer Gemeinde, wie es auf der Website des Aargauer Wörterbuchs heisst. Der heute am weitesten verbreitete Name, der darin nicht vorkommt, ist Krasniqi. Der häufigste Name im Kosovo ist auf Platz 24 der häufigsten Nachnamen im Aargau. Rund einer von 500 Menschen im Kanton heisst Krasniqi.