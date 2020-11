Hirslanden meldet mehr Covid-Patienten – so sieht es in den Aargauer Spitälern aus

Wie sich die Ansteckungs- und Hospitalisierungszahlen am Wochenende entwickelt haben, wird immer erst am Montag kommuniziert. Am Donnerstag waren im Aargau 132 Covid-Patienten im Spital. 26 davon lagen auf der Intensivstation.

Im Aargau werden schwerkranke Covid-Patientinnen an den beiden Kantonsspitälern Aarau (KSA) und Baden (KSB), an der Hirslanden Klinik Aarau und im Spital Muri behandelt. Im KSA und KSB ist die Lage übers Wochenende stabil geblieben. Auch das Spital Muri teilt am Sonntag auf Anfrage mit, die Zahlen hätten sich seit Freitag nicht verändert. Derzeit seien zehn Covid-Patienten hospitalisiert. Acht können auf der Bettenstation behandelt werden, zwei sind auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.