Die Frage der Professionalität:

Leser "A.Graf" kommentiert: "Zum Glück gibt's mit der Rega noch einen professionellen und erfahrenen Anbieter. Leider ist dieser nur noch in Ausnahmefällen im Aargau anzutreffen. Tja, in unwegsamem Gelände kann man halt nicht so einfach zwischenlanden und nach dem Weg fragen."

Er spielt damit auf einen Vorfall aus dem Jahr 2013 an, wo ein TCS-Helikopter (später AAA) einen Schulabwart in Oberhof um Hilfe bat.

"A.Graf" ist mit seiner Haltung nicht alleine. Die Rega ist eine Institution in der Schweiz und hoch angesehen.