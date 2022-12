Hilfsaktion Bei Spendenaktion für Ruanda kommen über 700'000 Franken zusammen Wie jedes Jahr sammeln freiwillige Helferinnen und Helfer für Ruanda: 38 Kühe, 274 Schweine, 1240 Hühner und 200 Truthähne sind gemeldet worden und können an bedürftige Familien verteilt werden. Zudem werden 337 mit einem regelmässigen Grundeinkommen über ein Jahr dabei unterstützt, selber ein Geschäft aufzuziehen.

Die gemeldeten 80’880 Franken ermöglichen es der Stiftung, 337 Frauen mit einer Starthilfe zu unterstützen. zvg

Von Ende November bis Anfang Dezember wurde erneut ein Sitzungszimmer bei CH Media in Aarau zur Spendenzentrale: Freiwillige Helferinnen und Helfer nahmen für die Weihnachtsaktion der Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs Ruanda Spendenzusagen entgegen. Spenden, die per E-Mail oder über das elektronische Spendenformular gemeldet worden waren, wurden ebenfalls von Freiwilligen bearbeitet und verdankt.

Auch wenn es zeitweise ruhiger war als in anderen Jahren, so machte das Resultat von rund 370’000 Franken die Helferinnen und Helfer und den Stiftungsrat glücklich. Viehspenden sind nach wie vor beliebt: 38 Kühe, 274 Schweine, 1240 Hühner und 200 Truthähne sind gemeldet worden und können an bedürftige Familien verteilt werden. Grossen Anklang fanden wie immer die Schulgelder – 105’775 Franken wurden der Spendenzentrale gemeldet.

Besonders freut sich der Stiftungsrat, dass das neue Projekt der Starthilfe so gut angekommen ist. Es ermöglicht der Stiftung, ausgewählten Frauen während zwölf Monaten ein Grundeinkommen von 20 Franken pro Monat auszubezahlen. Damit können sie ihre nötigsten Auslagen decken. Während des Jahres, in dem sie das Geld erhalten, werden sie in Gruppen begleitet. Sie lernen, wie sie ein kleines Geschäft aufbauen können, um künftig auf eigenen Füssen zu stehen.

Hilfe zur Selbsthilfe findet grossen Anklang

Stiftungsratspräsidentin Regula Gloor hat sich bei einem Besuch in Ruanda im Herbst davon überzeugen können, dass dieses Projekt erfolgreich ist. Die gemeldeten 80’880 Franken ermöglichen es der Stiftung, 337 Frauen mit einer Starthilfe zu unterstützen. Zahlreiche Spenden gehen jeweils ohne spezifischen Spendenzweck ein. Sie werden vom Stiftungsrat da eingesetzt, wo es am nötigsten ist – ebenso Spenden, die nicht gemeldet, sondern direkt auf das Konto einbezahlt werden.

Das Geld ermöglicht dem Hilfswerk überaus wirkungsvolle Hilfeleistungen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Riesig ist die Freude heute, denn was auf dem Konto der Weihnachtsaktion bisher eingegangen ist, ist weit mehr, als gemeldet wurde – auf 700’442 Franken beläuft sich der Kontostand am 28. Dezember. Ein Resultat, das für alle Beteiligten das schönste Geschenk ist, das sie sich vorstellen können.

Das Spendenteam und der Stiftungsrat der Stiftung Hilfswerk Margrit Fuchs sind überwältigt von der grossen Anteilnahme der Leserschaft von CH Media und dankt allen Spenderinnen und Spendern von Herzen für die grosse Solidarität. Der CH Media, den beteiligten Mitarbeitenden und allen freiwilligen Helferinnen und Helfern gebührt ein grosses Dankeschön für die Unterstützung dieser Aktion. (kru)