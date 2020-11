Hilfe für Corona-Betroffene: Der Kanton Aargau will 125 Millionen Franken für die Wirtschaft einsetzen

Die Aargauer Regierung will den von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffenen Aargauer Unternehmen mit zusätzlichen Massnahmen helfen. Sie verlangt auch eine Aufstockung der vom Bundesrat geplanten 200 Millionen Franken Finanzhilfe auf eine Milliarde Franken für die ganze Schweiz. Sie selbst will die Wirtschaft im Aargau mit einem tiefen Griff in die eigene Kasse unterstützen.

Bisher hat der Grosse Rat bekanntlich einen Verpflichtungskredits von 150 Millionen bewilligt, von dem bisher aber lediglich 25 Millionen ausgeschöpft worden sind.

Damit würden im Aargau neu rund 125 Millionen Franken für rückzahlbare Darlehen, Bürgschaften/Garantien oder nicht rückzahlbare Beiträge zur Verfügung stehen. Je nach Entwicklung will die Regierung dem Grossen Rat gar eine Erhöhung beantragen, wie sie mitteilt. Im Kultur- und Sportbereich unterstützt der Kanton Akteure, Vereine und Institutionen bei der Beanspruchung der Bundesmassnahmen.

Kanton zahlt seine Rechnungen weiterhin umgehend

Während einzelne Unterstützungsmassnahmen per Ende Juni beziehungsweise August ausgelaufen sind, hat die Regierung die ebenfalls seit dem Frühjahr bestehenden kantonalen Kreditausfallgarantien und Leistungen für Härtefälle bis Ende 2020 verlängert. Bis auf weiteres verlängert wurde auch die Weisung, dass vom Kanton zu zahlende Rechnungen ohne Ausnutzung von Zahlungsfristen umgehend bezahlt werden und für vom Kanton ausgestellte Rechnungen die Zahlungsfrist 120 statt 30 Tage beträgt.

«Die Regierung will den von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie und insbesondere der zweiten Welle stark betroffenen Aargauer Unternehmen helfen», sagt Volkswirtschaftsdirektor Urs Hofmann.

Sie plant, dem Grossen Rat für die Unterstützung der von der Covid-19-Pandemie besonders stark betroffenen Unternehmen einen Verpflichtungskredit von 125 Millionen Franken zu beantragen. Er bewegt sich damit innerhalb des Finanzrahmens der vom Grossen Rat schon im Juni bewilligten 150 Millionen Franken. Bisher wurden davon aber nur rund 25 Millionen Franken beansprucht. Mit den 125 Millionen Franken sollen betroffene Aargauer Unternehmen nach den Kriterien der bundesrätlichen Härtefallverordnung unterstützt werden.