Auf Platz 2 der höchsten Beiträge liegt die Stiftung Murikultur, die für den Aubau und die Ausstattung des Singisenflügels sowie das Singisen-forum Muri und das Singisenatelier 800'000 Franken erhält. Im Singisenflügel wird dabei ein eigenes Museum für die Sammlung des Landschaftsmalers Caspar Wolf eingerichtet.

Drei Jahre mehr für «Blumen für die Kunst»

An dritter Stelle steht die beliebte Ausstellung «Blumen für die Kunst» im Aargauer Kunsthaus, deren Weiterführung bis 2021 mittels 375'000 Franken bewilligt wird.

Die insgesamt 68 Kulturprojekte decken ein breites Spektrum ab. So erhält das Capriccio Barockorchester für seine Konzert-Saison 2018/19 einen Beitrag in der Höhe von 163'000 Franken, aber auch das kleinere Musikvermittlungsprojekt «Karneval der Tiere» des Kammerorchesters 65 in Ennetbaden wird mit 3'000 Franken unterstützt.

Im Bereich Tanz sind ausserdem das Tanzfest (49'000 Franken) zu finden, das vom 5. Mai bis zum 7. Mai 2018 erstmals in Aarau stattfinden wird, sowie das Tanztheater Baden. Dieses wird bei seiner Tournee der Tanzproduktion «Café-Sätze – Geschichten vom Nebentisch» mit 6'300 Franken unterstützt.