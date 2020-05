Heuwiesen sind die Kinderstube der Rehkitze – wie sie im Aargau vor dem Mähtod geschützt werden

Wiesen, besonders Heuwiesen, bieten aber auch anderen Säugern einen Lebensraum: Feldhasen und Füchsen, bodenbrütenden Vögeln, Amphibien, Lurchen und zahlreichen Insekten. Das Projekt biete auch hier zahlreiche Anregungen zum Schutz der Tiere, schreibt die Stiftung. Etwa in der Form von Tipps zur Mährichtung und zur Höhe der Mähmesser.

Wichtig ist ausserdem, dass Hunde im Frühling an der Leine gehen. Die Leinenpflicht gilt im Wald und am Waldrand von April bis Juli. Dieses Jahr seien unzählige Schilder, die auf die Pflicht hinweisen, von Vandalen beschädigt worden, schreibt die Stiftung. Sie appelliert an die Hundehalterinnen und -halter, sich an die rechtliche Bestimmung zu halten. (mwa)