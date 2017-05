Die Einladung zur heutigen Medienkonferenz klingt noch verhältnismässig harmlos: "Entwicklungsleitbild 2017-2026, Finanzperspektive, Gesamtsicht Haushaltsanierung". Doch allein die Tatsache, dass gleich alle fünf Regierungsräte gemeinsam vor die Medien treten, ist ein eindeutiger Hinweis: Heute hat die Aargauer Regierung etwas sehr wichtiges zu verkünden.

Es geht um das Rekorddefizit des Kantons und wie dieses bewältigt werden kann. Über 100 Millionen Franken fehlen in der Staatskasse. Das strukturelle Defizit liegt sogar über 200 Millionen Franken. Zwar mussten auch in den letzten Jahren ständig Sparmassnahmen und neue Einnahmequellen beschlossen werden. Aber so prekär wie jetzt war die Lage noch nie. Der neue Finanzdirektor Markus Dieth hat bereits im az-Interview angekündigt, dass es so nicht weitergeht. Jetzt liegen die konkreten Vorschläge der Regierung vor, die heute morgen vorgestellt werden.

Kommt es zu einer massiven Steuererhöhung? Bisher wurde jeder Vorschlag in diese Richtung vom Grossen Rat gebodigt. Steht ein Kahlschlag in der Verwaltung bevor? Oder findet die Regierung noch anderes, neues Sparpotenzial?

Ab 10 Uhr werden wir mehr wissen. Wir informieren Sie hier mit unserem Live-Ticker direkt von der Medienkonferenz.