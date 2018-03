Die sehr stattliche Photovoltaikanlage auf einem Gebäude der Jura-Cement-Fabriken (JCF) in Wildegg produziert jährlich einen Zehntausendstel des geschätzten Solarpotenzials im Kanton Aargau.

Anders gesagt, müssen bis dann alle «Erneuerbaren» Solar, Wind, Biomasse und Geothermie (wobei mit Letzterer kaum noch gerechnet wird) zusammen etwa zehntausendmal so viel Strom liefern wie das JCF-Gebäude in unserem Bild.

Nicht mehr selbstverständlich

Der Stromkanton Aargau werde dereinst keine Selbstverständlichkeit mehr sein, sagt Zimmermann. Für ihn ist klar, dass «die Wasserkraft als zentrale Stütze der Versorgungssicherheit gestärkt werden muss».

Aber auch, dass das Solarpotenzial integral zu nutzen ist, ebenso Windkraft- und Biomassepotenzial. Natürlich könne man auch mehr importieren: «Dann ist aber auch die Wertschöpfung nicht mehr hier, und wir müssen uns mit den Nachbarn vertraglich absichern», so Zimmermann mit Blick auf mögliche künftige Strom-Knappheitslagen.

Gespannt darf man vor diesem Hintergrund auf die Energiegesetzrevision sein, die der Regierungsrat in den nächsten Wochen in die Vernehmlassung schicken wird. Darin werden die neuen Mustervorschriften der Kantone umgesetzt.

Energiedirektor Stephan Attiger liess sich in seinem Referat allerdings nicht in die Karten blicken. Er zeigte aber diverse offene Fragestellungen für den künftigen Energiemarkt in der Schweiz auf. Man sei sich einig, dass die Subventionen sinken und dass der Markt spielen solle, so Attiger, doch: «Wie wird künftig die Versorgungssicherheit garantiert?»

Zu klären sei im Weiteren, wie viel Stromeigenversorgung die Schweiz künftig wolle und wie die Versorgungslücke im Winter geschlossen werden soll. Schliesslich fragte er ins wie immer am Energiegipfel zahlreiche Publikum, ob die Wasserkraft angesichts enorm tiefer Strompreise unterstützt werden soll.