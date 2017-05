Die Banken rüsten um: Ab diesem Mittwoch sind die ersten Exemplare der neuen 20-Franken-Notenserie verfügbar. Bei der UBS, der Aargauischen Kantonalbank (AKB) und der Neuen Aargauer Bank (NAB) wird die neue Note am Schalter erhältlich sein.

Bei den Bankautomaten werden Standorte der AKB und UBS am Mittwoch und Donnerstag umgerüstet. Auch an den PostFinance-Standorten in Baden, Aarau, Brugg und Wettingen soll die neue Notenserie im Verlauf vom Mittwoch verfügbar sein. Die restlichen rund 1000 Bankautomaten würden schrittweise umgerüstet. Die NAB füllen ihre Automaten am Freitag mit den neuen 20ern. Bis am 26. Mai sollten alle Automaten die neue Notenserie enthalten.