Herrschaft über BMW verloren und in Leitplanke geprallt – zwei Leichtverletzte

Ein 37-jähriger Kosovare fuhr mit seinem BMW am Sonntag kurz nach 8.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Dabei verlor er auf Höhe Rothrist die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zuerst in die Rand- und im Anschluss in die Mittelleitplanke. Sein Fahrzeug kam schlussendlich auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Der Lenker sowie dessen 27-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mit der Ambulanz ins Spital überführt.

Es entstand erheblicher Sachschaden am Fahrzeug sowie an der Autobahneinrichtung. Weshalb es zum Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Der Lenker ist seinen Führerausweis vorerst los.

Aktuelle Polizeibilder vom November 2019: