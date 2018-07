Beat Flach hat ein Postulat zur Abschaffung der Geschlechterangabe vor dem Gesetz eingereicht, wie das Newsportal «Watson» berichtete. So sollen unter anderen in Pass oder ID "M" und "F" als Hinweis auf das Geschlecht in Zukunft wegfallen.

Herr Flach, stört es Sie, als Mann angesprochen zu werden?

Beat Flach: (lacht) Nein, natürlich nicht. Ich bin ein Mann und werde auch immer einer bleiben. Aber in Gesetzen, wo es keinen Grund mehr gibt für die Unterscheidung Mann-Frau, sollte man diese abschaffen.

Sie regen an, die Geschlechterbezeichnung vor dem Gesetz künftig neutral zu halten. Was bringt das?

Es garantiert die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und es ist eine Alternative zur Einführung eines dritten Geschlechts, wie sie in der Schweiz und in anderen Ländern unter anderem von intersexuellen Menschen gefordert wird. Das könnte aber wieder zu einer neuen Diskriminierung führen. Das deutsche Bundesverfassungsgericht schlägt deshalb vor, auf einen Geschlechtseintrag ganz zu verzichten. Ich finde diese Lösung elegant und prüfenswert.

Löst das ein reales Problem oder ist das eher Gender-Symbolpolitik?

Die Geschlechterdiskriminierung wäre auf einen Schlag weg! Mir geht es nicht nur um die Trans- und intersexuellen Personen. Die neue Regelung würde auch die gesetzliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen verunmöglichen.

In der Konsequenz müssten Frauen dann auch Militärpflicht leisten oder das Rentenalter angleichen. Ist das in Ihrem Sinn?

Ja, es gibt keinen Grund mehr für unterschiedliche Rechte und Pflichten. Die Folge der Gleichstellung wäre aber auch ein gleichberechtigter Elternurlaub. Das würde für Frauen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf massiv verbessern.