Die AZ weiss: Die Rega hat der Aargauer Regierung und der Alpine Air Ambulance (AAA) ein Angebot unterbreitet. Die Rega möchte den gelben Heli im Birrfeld künftig direkt von ihrer nationalen Einsatzzentrale aufbieten können. «Wir sind überzeugt, dass es für alle Beteiligten – auch für die Patienten – sinnvoll wäre, den Helikopter im Birrfeld in die flächendeckende Luftrettungskoordination der Rega einzubinden», sagt Rega-Sprecher Adrian Schindler. Dieser Schritt würde vor allem die Koordination unter den Helikoptern verbessern, so Schindler. Das komme letztlich sowohl der Patientenversorgung als auch der Sicherheit im Einsatzbetrieb zugute. «Die Rega-Einsatzzentrale hat gemeinsam mit den Sanitätsnotrufzentralen 144 jederzeit den vollen Überblick über die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel und kann so den nächsten und geeignetsten Rettungshelikopter aufbieten – unabhängig davon, ob dies Rega oder AAA ist.»

AAA: Schnelligkeit zuerst

Doch trotz ausführlicher Argumentation der Rega nimmt die AAA das Angebot der Rega nicht an. CEO Jürg Fleischmann macht gegenüber der AZ klar: «Wir arbeiten seit Aufnahme unserer Tätigkeit im Jahr 2012 gemäss dem ‹Next Best Prinzip›.» Das heisst, dass immer das am besten geeignete Rettungsmittel aufgeboten werden soll, welches am schnellsten am Einsatzort sein könne. Schnelligkeit sei in einem Notfall das oberste Kriterium, betont Fleischmann, selbst Helikopterpilot. «Nur eine unabhängige und zentrale Triage kann ermöglichen, dass das richtige Rettungsmittel zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort kommt.» Für diese Aufgaben seien kantonale (wie im Aargau) respektive überkantonale (Schutz & Rettung Zürich) Einsatzleitstellen mandatiert, welche die gesamte Rettungskette disponieren – also Ambulanzfahrzeuge, Feuerwehr und Rettungshelikopter und mit der Polizei Hand in Hand arbeiten.

«Es macht keinen Sinn, die Rettungsmittel am Boden und in der Luft zu trennen», sagt Fleischmann. Notrufe, die über die Nummer 144 hereinkommen, landen bei der jeweiligen Notrufzentrale: «Die ist unabhängig, sie weiss, was wo verfügbar ist, sie beurteilt professionell, welche Rettungsmittel nötig sind, und bietet diese direkt auf. Sie ist ständig mit ihnen in Kontakt und im Bild. Alles aus einer Hand, das geht am schnellsten.» Einen Teil dieser Aufgabe an eine private Einsatzzentrale zu delegieren, sei gar nicht nötig. Das Kantonsspital Aarau habe für seine Rettungsfahrzeuge auch keine eigene Einsatzzentrale. Das gelte im Wallis auch für die Air Zermatt und für Air-Glaciers. In den Notrufzentralen wäre man problemlos in der Lage, einen Regaheli direkt aufzubieten, ist Fleischmann überzeugt. Um nicht falsch verstanden zu werden, sagt er weiter: «Das Next-Best-Prinzip gilt natürlich überall. Wenn im Aargau oder irgendwo an einem Einsatzort der Rega-Heli schneller ist, muss man diesen aufbieten. Natürlich kann die Rega auch unseren Heli anfordern, wenn ihr nächster Heli im Einsatz ist.»