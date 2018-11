2013 entschied die damalige Gesundheitsdirektorin Susanne Hochuli, im Aargau die Alpine Air Ambulance (AAA) bevorzugt für Primäreinsätze, also für Notfälle, einzusetzen. Dies schreiben Ulrich Bürgi (FDP) und Martin Brügger (SP) in einer Interpellation. Vorher war jeweils einfach die Rega von einer ausserkantonalen Basis in den Aargau ausgerückt. Der Entscheid löste vor fünf Jahren bei vielen Rega-Gönnern eine heftige Kontroverse aus, die immer wieder aufflammt. Dies auch, weil die Kostenübernahme einer AAA-Rettung in bestimmten Fällen nicht gesichert ist, auch nicht bei Rega-Gönnern. Die AAA bietet deshalb heute eine Versichertenkarte mit weltweiter Gültigkeit an.

Heute wird jeweils der Heli aufgeboten, der am nächsten ist. Das ist meist der im Birrfeld stationierte AAA-Heli. Im Fricktal ist der Basler Rega-Heli schneller vor Ort. Ulrich Bürgi (Bereichsleiter Notfallmedizin am Kantonsspital Aarau) und Martin Brügger wollten in ihrem Vorstoss unter anderem wissen, ob man die Luftrettung nicht im Spitalgesetz regeln müsse und wie die Finanzierung gesichert werden soll. In ihrer Antwort macht die Regierung klar, dass die aktuelle Situation aus Versorgungssicht gut sei, und der Kanton sich an der Luftrettung finanziell nicht beteiligen müsse. Eine Regelungspflicht in den Kantonen gebe es nicht. Im Vergleich zur Bodenrettung seien in der Luft weniger Leistungserbringer beteiligt, was eine gesetzliche Regelung durch den Kanton entbehrlich mache.