Heizen Wärmepumpen-Boom im Aargau besonders stark, Holz spielt trotz aktuell hoher Nachfrage eine kleinere Rolle Gas und Strom sind derzeit knapp und beides wird immer teurer. Derweil sinkt der Ölpreis auf hohem Niveau wieder leicht. Doch wie viele Menschen treffen diese Teuerungsschocks überhaupt? Eine neue Statistik zeigt, wie viele an einer Gasheizung hängen und wie viele bereits auf Wärmepumpen umgeschwenkt sind.

Erdsondenbohrung für eine Wärmepumpe im vergangenen Sommer in Strengelbach. Michael Küng

Letztes Jahr wurden in der Schweiz 58 Prozent der Gebäude mit fossilen Energieträgern beheizt, also mit Heizöl und Gas. Im Kanton Aargau war der Anteil fossiler Heizungen genau gleich hoch wie schweizweit. Der Anteil der Ölheizungen ist seit dem Jahr 2000 schweizweit und im Aargau wie erwartet gesunken. Kantonsweit wurden vor 21 Jahren noch 62 Prozent aller Heizungen mit Öl betrieben, im vergangenen Jahr waren es nur noch 42 Prozent. Diese Zahlen zeigt die neuste Gebäudestatistik des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Besonders interessant mit Blick auf eine befürchtete Gasmangellage im Winter sind folgende Zahlen: Schaut man den Anteil Menschen an, deren Wohnung mit Gas beheizt wird, ist es national gesehen jede vierte, im Aargau jedoch nur jede sechste Person (17 Prozent), wobei das für diejenigen, die davon potenziell betroffen sind, natürlich kein Trost ist. Der Anteil ist national seit dem Jahr 2000 stark von 18 auf 25 Prozent gestiegen, im Aargau jedoch nur marginal. Dass sich der nationale Trend nach oben fortsetzt, darf angesichts der aktuellen Gasversorgungsnöte bezweifelt werden.

Aargau bei Wärmepumpen weit überdurchschnittlich

Vervierfacht hat sich in 21 Jahren der Anteil der Wärmepumpen, die ja auch seitens des Kantons propagiert werden. National kletterte er von etwas über 4 auf 17, im Aargau von knapp 6 auf knapp 24 Prozent. Nur wenige Kantone sind hier schon weiter als der Aargau. Auffallenderweise ist dieser Trend in der Deutschschweiz viel ausgeprägter als in manchen Westschweizer Kantonen (Neuenburg ist heute erst bei knapp 6 Prozent).

Den Anteil der Menschen mit Elektroheizung – diese wurden vor Jahrzehnten zwecks Reduktion der Ölabhängigkeit nach dem Ölschock von 1973 massiv gepusht – beziffert das BfS im Aargau auf erstaunlich tiefe 3,4 Prozent. Ihr Anteil dürfte angesichts der drastisch gestiegenen Stromkosten weiter sinken.

Holzverbrauch im Aargau knapp im schweizerischen Durchschnitt

Im schweizerischen Vergleich mit 5,7 Prozent ganz leicht unterdurchschnittlich ist im Aargau der Holzverbrauch pro Person zur Wärmegewinnung. Doch wie viel steht überhaupt zur Verfügung? Jährlich werden in den Aargauer Wäldern rund 400’000 m3 Holz geschlagen. Der Anteil des Energieholzes daran ist in den letzten Jahren gestiegen, er nähert sich inzwischen 50 Prozent.

Da bewusst nicht mehr Holz geschlagen wird, als Jahr für Jahr nachwächst, ist dessen Verfügbarkeit natürlicherweise beschränkt. Sollte die Nachfrage also über diesen Winter hinaus anhaltend hoch bleiben, müsste man Brennholz aus anderen Kantonen oder – weil dort derselbe Boom herrscht – gar aus dem Ausland importieren.