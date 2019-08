An Fussballspielen kommt es immer wieder vor, dass Pyrofackeln und Petarden gezündet werden. Blutrot rauchte es am Samstagabend auch am mit 12'000 Besuchern ausverkauften Heitere Open Air in Zofingen aus der Menschenmenge. Während des Konzerts von Patent Ochsner hatte jemand eine Fackel gezündet.

«Eine Patrouille der Kantonspolizei war in der Nähe und konnte einen jungen Mann festnehmen, der mit dem Entzünden der Pyrofackel zu tun hat», bestätigte gestern Stefan Wettstein, Chef der Regionalpolizei Zofingen. Gegen den mutmasslichen Pyro-Zünder laufe eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. «Ebenso sind weitere Ermittlungen im Gang.» Der Repol-Chef ist erleichtert, dass niemand verletzt wurde und vor allem keine Panik ausgebrochen ist.