Heitere Open Air Die Magic-Night findet wieder statt – diese Bands kommen nach Zofingen Die Magic-Night des Heitere Open Air hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Dieses Jahr erfolgt aber der Re-Start des Mini-Festivals in Zofingen.

Die ungewisse Corona-Lage und ein Überangebot an Veranstaltungen für das Zielpublikum sorgten dafür, dass die Magic Night des Heitere Open Air letztes Jahr nicht stattfand. Am 9. August erfolgt nun mit der 14. Ausgabe der Re-Start des Mini-Festivals. Diese Bands sind dabei:

Level 42

Die britische Band Level 42, die 1980 gegründet wurde, wird die Magic Night eröffnen. Gleich mit dem ersten Album «Level 42» (1981) erreichte die Gruppe die Top 20 in den heimischen Charts. Die Single «Lessons in Love» thronte acht Wochen an der Spitze der Schweizer Charts.

Simply Red

Es bleibt britisch: Diesen Sommer setzt die bBand Simply Red ihre 2022 gestartete Europa-Tour fort: In über 70 Arena-Shows spielten sie bislang vor rund 600’000 Besucherinnen und Besuchern. Die Band landete während der fast 40-jährigen Geschichte mit allen zwölf Alben in den Top 6 der britischen Hitparade.

Slade

Bereits in den 1970er Jahren wurden die britischen Glam-Rocker Slade mit den Nummer-1-Hits «Mama Weer All Crazee Now» (1972) und «Far Far Away» (1974) der Weltöffentlichkeit bekannt. Ihre Single «Merry Xmas Everybody» verkaufte sich von 1973 bis heute über 1,4 Millionen Mal und zeigt sich zu Weihnachten regelmässig wieder in den internationalen Charts.

Dean Wilson & The Chilli Poppers

Die Berner Oberländer Dean Wilson & The Chilli Poppers sind nach ihren Heitere-Auftritten in den Vorjahren wiederum vor, zwischen und nach den Acts auf der Lindenbühne zu sehen. (fan)