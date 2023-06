Hausen Aargauer Schüler entwickeln Roboter, die Probleme lösen können – und dürfen nun ihr Können im Ausland beweisen 52 Teams traten in Hausen zum Schweizer Finale der Welt-Robotik-Olympiade (WRO) an. Die 8- bis 19-Jährigen teilten sich dabei in Gruppen mit maximal drei Teilnehmenden auf. Zwei Aargauer Teams waren besonders erfolgreich: für sie geht es nun ans Weltfinale in Panama.

Quirin Meier und Mael Strasser von der Bezirksschule Windisch wurden Erste in der Alterskategorie Senior (14 bis 19 Jahre) als Team «Robolution» Zvg / Aargauer Zeitung

In der Turnhalle in Hausen sausten Dutzende Lego-Roboter über bunte Spielfelder. Die Aufgaben, die die Roboter am Vormittag meistern mussten, waren seit Mitte Januar bekannt. Die technikbegeisterten Kinder und Jugendlichen hatten also Zeit, sich mit Unterstützung ihrer Coaches – meist Eltern oder Lehrpersonen - vorzubereiten. Am Nachmittag war dann Improvisation gefragt: Die Teilnehmenden hatten zweieinhalb Stunden Zeit, den Roboter für eine zuvor unbekannte Herausforderung zu programmieren.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten internationale Wettbewerbe im Herbst. Darunter sind auch mehrere Teams aus dem Kanton Aargau.

Quirin Meier und Mael Strasser von der Bezirksschule Windisch wurden Erste in der Alterskategorie Senior (14 bis 19 Jahre) als Team «Robolution». Daniels Freimanis und Sebastian Eger von der Schule Obersiggenthal wurden Zweite unter den 11- bis 15-Jährigen als Team «RoboMatik New Generation». Sie dürfen die Schweiz im November beim Weltfinale in Panama vertreten.

Daniels Freimanis und Sebastian Eger von der Schule Obersiggenthal wurden Zweite unter den 11- bis 15-Jährigen als Team «RoboMatik New Generation». Zvg / Aargauer Zeitung

Aleksandr Pashkov (Schule Ennetbaden) und Anton Zimmermann (Schule Obersiggenthal) wurden Dritte in der Kategorie der 8- bis 12-Jährigen als Team «RoboMatik Mutation». Jesse Born und Julian von Hoff von der Alten Kantonsschule Aarau wurden Dritte in der Kategorie der 14- bis 19-Jährigen als Team «robofactory». Für sie steht im September ein internationales Freundschaftsturnier in Dänemark auf dem Programm.

Bemerkenswert: Rund ein Drittel der Schweizer Teilnehmenden am Weltfinale in Panama werden weiblich sein. Es ist das Ergebnis eines speziellen Förderprogramms für mehr Mädchen in der Robotik. (az)