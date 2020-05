Hat der Aargau bis in 30 Jahren eine Million Einwohner? Das sagen die Statistik-Experten

10,4 Millionen oder plus 20 Prozent. So viele Einwohner hat die Schweiz im Jahr 2050, glaubt man den Berechnungen des Bundesamtes für Statistik. Im Aargau würden laut dieser mittleren Prognose etwas mehr als 905'000 Menschen wohnen.

Für die Vorhersage wird nebst dem mittleren, dem sogenannten Referenzszenario, auch eines mit hohem und eines mit tiefem Bevölkerungswachstum berechnet. Die älteren Modelle haben die Bevölkerungsentwicklung des Kantons Aargau zum Teil stark unterschätzt: Die Vorhersage des BFS aus dem Jahr 2002 für das aktuelle Jahr lag um über 98'000 Einwohner zu tief.

Geht man aber von einem hohen Bevölkerungswachstum aus, so leben in der Schweiz in 30 Jahren 2,1 Mio Menschen mehr (+ 30,1%), also rund 11,4 Millionen. Im Aargau wären es dann gut 997'000 (+ 42.8%).