Auf der einen Seite stehen Kräfte des linken Flügels und der Juso – sie sehen die Überwindung des Kapitalismus, die nach wie vor im Parteiprogramm steht, als erstrebenswertes Ziel. Auf der anderen Seite stehen Vertreter der Reformplattform innerhalb der Partei, die für pragmatische Ansätze im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft einsetzen.

In den letzten Monaten wurde innerhalb der SP heftig gestritten über das Wirtschaftspapier. Seit letzter Woche liegt eine Version vor, die am Wochenende dem Parteitag im Campussaal Brugg/Windisch vorgelegt wird. «Nach zwei Vernehmlassungsrunden bei den Sektionen und den Parteitagsdelegierten» werde dort «über den definitiven Inhalt des Konzepts» debattiert, heisst es in der Medienmitteilung dazu.

Feri sieht «wenig Verständnis»

Bei den beiden Aargauer SP-Vertretern im Nationalrat kommt das Papier unterschiedlich gut an. Yvonne Feri, Vertreterin der Reformplattform, anerkennt zwar, «dass die Projektleitung und die Geschäftsleitung einige Verbesserungen am Konzept eingebracht und durchgesetzt haben». Das Konzept sei aber «nach wie vor geprägt von einer interventionistischen Wirtschaftspolitik und von wenig Verständnis für die Rahmenbedingungen einer sozialen Marktwirtschaft», kritisiert Feri.