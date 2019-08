Ein feines Näschen bewies der Dintiker Gemeinderat dieses Jahr: Er buchte Alpiger Nick, den Mann der Stunde im Schwingsport, sicher im Aargau, in der Nordwestschweiz, im Moment an Krücken, und auch die Innerschweizer wissen von diesem starken Staufner ein Liedchen zu singen. Oder spucken noch heute Sägemehl.

Nur wenige Wochen nach dem grossen Husemer Fäscht konnte die Bevölkerung am Vorabend des 1. August bereits wieder auf dem neu gestalteten Dorfplatz feiern. Festrednerin Barbara Horlacher, Bruggs Stadtammann (Grüne) und Vizepräsidentin des Planungsverbands Brugg Regio, zeigte sich begeistert vom Gemeindemotto «Zäme huse». Genau dieses Miteinander sei auch die Leitidee, «aus der unsere Schweiz entstanden ist».

«Heimatland!»: Dieser Gedanke habe ihn durchfahren, in jenem Moment, als er, vor 15 Jahren, mit dem Motorrad auf einer Öllache ausgerutscht sei, stellte Cornel Villiger fest. Seine Ansprache stand im Mittelpunkt der Bundesfeier, die von Musikgesellschaft, Freizeitclub und Landfrauen organisiert wurde. Dass der erfolgreiche Para-Cycler den Weg nach Remigen gefunden habe, sei der persönlichen Bekanntschaft zu verdanken, so Gemeinderat Adrian Bieri. «Früher waren wir Konkurrenten im Sport. Heute sind wir Arbeitskollegen.»

Heimat, Tradition, Engagement. Auf diese Stichworte konzentrierte sich Andreas Münch, Mitglied der Migros-Generaldirektion, an seiner Festrede in Ennetbaden. Heimat sei nicht der Geburtsort, sondern wo die Vorfahren herkommen. Der Begriff sei schwierig zu erklären, doch ein persönliches Beispiel sollte helfen: Münch hat an der Badenfahrt einen alten Schulkollegen getroffen, der vor 40 Jahren nach Neuseeland ausgewandert ist. «Aber für die Badenfahrt musste er einfach nach Hause kommen.»

Den ganzen Artikel lesen Sie hier.