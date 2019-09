Als die AZ vor dem Bundeshaus auf Hansjörg Knecht wartet, öffnet sich die Türe und Philipp Müller kommt heraus. Dort, wo der FDP-Vertreter noch bis Ende Jahr sitzt, will der SVP-Bewerber ab Anfang 2020 hin: In den Ständerat. Vor vier Jahren verpasste Knecht die Wahl, im zweiten Wahlgang machte Müller das Rennen.

Für dieses Jahr ist Knecht optimistisch: «Das letzte Mal habe ich schon sehr gut abgeschnitten und parteiübergreifend Stimmen geholt. Ich bin überzeugt, dass es diesmal reicht.» Wenn im ersten Wahlgang niemand gewählt wird, kommt im zweiten Wahlgang die Parteistärke zum Tragen. Und da weiss der 59-jährige Müllerei-Unternehmer aus Leibstadt mit der SVP-Wählerschaft im Aargau eine starke Hausmacht hinter sich.

«Die SVP ist die Partei, die für die Interessen des Gewerbes, der Bauern und die Werte der Schweiz am besten einsteht», sagt der Nationalrat. Er selber politisiert seit 30 Jahren für die Volkspartei, schon sein Vater war SVP-Mitglied, so war Knechts Weg in die Politik vorgezeichnet. Der Familienvater ist einer der Politiker, der die Vorläuferin der SVP, die Bauern- und Gewerbepartei, heute noch verkörpert.

«Sackstark» als Slogan: Knecht packt selber an

Knecht ist ein Unternehmer, der selber anpackt und versucht, optimale Bedingungen für die Wirtschaft zu schaffen. «Sackstark als Politiker und Mensch», steht auf seinem Wahlplakat, das den Zurzibieter mit einem Mehlsack auf der Schulter zeigt. In den letzten Wochen, als andere in die Sommerferien verreisten, gab es für ihn kaum Freizeit. «Im Sommer liefern die Bauern das Getreide an, das bei uns gemahlen wird, da gibt es Sieben-Tage-Wochen mit langen Arbeitstagen», erzählt er.

Der Mehlsack in seiner Wahlkampagne wiege 25 Kilogramm, einen solchen Sack könne er auch heute noch tragen, das Sujet sei realistisch. «Früher schleppten wir 100-Kilo-Säcke, doch diese Zeiten sind vorbei», sagt Knecht. Vor vier Jahren war der SVP-Vertreter als Bundesratskandidat im Gespräch und präsentierte sich als Knecht des Stimmvolks, diesmal als harter Arbeiter und Unternehmer. Für ihn sprächen «sackstarke Argumente» wie Erfahrung, Unabhängigkeit und Kompetenz in Aargauer Kernthemen, sagt er.