Als Ammann von Scherz trieb er den Zusammenschluss mit Lupfig voran und textete ein Dorfmusical. Hans Vogel (69), ehemaliger Professor für Kommunikation und Politikwissenschaft, ist Gemeindeammann von Scherz. Das Jahr 2017 wird für die Eigenämter Gemeinde Scherz in die Geschichte eingehen: Im August feierte das Dorf seinen 777. Geburtstag, gleichzeitig wird es aber auch das letzte Jahr als autonome Gemeinde sein, denn am 1. Januar 2018 schliesst sich Scherz mit Lupfig zusammen. Der Scherzer Ammann Hans Vogel hat grossen Anteil am Zusammenschluss der Gemeinden wie auch für das gute Gelingen des Dorffests, für das er eigens ein Open-Air-Spektakel textete.