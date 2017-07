«Der Schweizerische und der Aargauer Baumeisterverband sind nicht bereit ein Unbedenklichkeitserklärung zu unterschreiben», sagt Yvo Laib. Diese braucht es aber, damit die Schweizer Armee die Arbeiten mit einer Bausumme von 225 000 Franken in Angriff nehmen kann. In einem Brief erklärt der Schweizerische Baumeisterverband, dass er «nach intensiver Prüfung des Gesuchs und nach Rücksprache mit dem für die Gemeinde Bottenwil zuständigen Baumeisterverband Aargau die Vergabe an die Schweizer Armee nicht gutheissen kann».

«Konkret geht es um Erdverschiebungen, die im steilen Gelände vorgenommen werden müssen», erklärt Laib. Weitere Arbeiten seien das Sortieren von Schlammmassen und Erdreich mit Spezialmaschinen, Holzstämme auf dem Felsen zu befestigen und Erdmassen in Holzrosten aufzufüllen, zu befestigen und zu planieren.