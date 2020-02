Hamsterkäufe wegen Corona-Virus? Coop und Migros relativieren – treffen aber Massnahmen

Grosse Lücken in den Pastaregalen, gähnende Leere bei den Konservenbüchsen. Die Bilder aus den Supermärkten in Teilen Italiens, wo das Corona-Virus bereits mehrere Todesopfer forderte, sind uns bekannt. Nun scheinen sich auch in unserer Region erste Kunden mit Notvorräten für den Ernstfall einzudecken. Diesen Eindruck hat man zumindest, wenn man sich die Bilder ansieht, die ein Leserreporter dieser Zeitung zugespielt hat.

Diese zeigen halbleere Teigwaren-Regale, ein geplündertes Konserven-Sortiment und den Einkaufswagen eines Kunden, bis oben gefüllt mit Pasta. Man fragt sich unweigerlich: hat die Angst vor dem sich ausbreitenden Corona-Virus nun auch den Aargau erreicht?

Wir haben bei Coop und Migros nachgefragt. Andrea Bergmann, Mediensprecherin bei Coop erklärt auf Anfrage: «Vereinzelt nimmt die Nachfrage nach bestimmten Produkten zu.» Dies seien etwa Desinfektionsmittel oder länger haltbare Nahrungsmittel.

Bei der Konkurrentin Migros klingt es ähnlich. «Aktuelle Zahlen zeigen eine erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs», sagt Medienverantwortlicher Marcel Schlatter. «Am stärksten ist das Wachstum im Tessin. Zuoberst auf dem Einkaufszettel stehen Konserven, Eier, Käse und Babynahrung.» Von einem Engpass könne derzeit aber keine Rede sein, die aktuellen Entwicklungen würden aber in die Planung der Warenbeschaffung einbezogen.

Während Coop sich nicht zu den Massnahmen äussert, um auf das veränderte Kaufverhalten zu reagieren, sagt der Migros-Sprecher: «Wir haben ein Basissortiment definiert, das wir fortan sowohl in den Eigenbetrieben unserer Industrieunternehmen als auch in der Logistik klar priorisieren werden.» Damit wolle man eine Grundversorgung sicherstellen. Es handle sich dabei um Güter des täglichen Bedarfs und entspreche in etwa jenen des vom Bund definierten Notvorrats. Die Massnahme sei mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung abgesprochen.