Halten an Einsprache fest: Zofinger Gemeinden wollen kein Lidl-Verteilzentrum in Roggwil

Im Juni 2020 hatten mehrere Gemeinden Einsprache gegen das geplante Lidl-Verteilzentrum in Roggwil eingereicht. Nun wurden vergangene Woche alle Einsprecher von der Gemeinde über Anpassungen an der Planung informiert. Diese Anpassungen berücksichtigen die Einsprachepunkte der zofingenregio-Gemeinden jedoch nicht; deshalb halten sie an der Einsprache fest.