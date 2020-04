Hallo, wie ist das Pendeln mit den SBB in Coronavirus-Zeiten? Vier Aargauer erzählen ihre Geschichten

«Ich sitze länger am Bahnhof»: Hannah Kirchner aus Neuenhof hat einen langen Arbeitsweg

«Wegen der aktuellen Fahrplanumstellung sitze ich jeden Morgen und jeden Abend lange am Bahnhof und warte auf meinen Anschluss. Ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und arbeite nun in Hirschthal als Prüf-Ingenieurin bei einem Unternehmen für Hochspannungstechnik. Wir produzieren für Umspannwerke, die Bahn und weitere Kunden.

Studiert habe ich in der deutschen Stadt Dresden. Weil es in meinem Beruf nur wenig Stellen gibt, war für uns alle im Studiengang von Anfang an klar, dass wir für den Einstieg ins Arbeitsleben umziehen werden. So war für mich der Entscheid, in die Schweiz zu ziehen, auch schnell gefasst – auf hundert Kilometer mehr oder weniger kommt es schliesslich auch nicht mehr an. Wohnen tu ich in Neuenhof. Dort gefällt es mir ganz gut, den Arbeitsweg nehme ich deshalb gerne in Kauf.

Bei uns in Neuenhof merkt man wenig von der aktuellen Situation, es geht entspannter zu und her als in der Grossstadt. Für mich hat sich so weit eigentlich gar nichts geändert in dieser Zeit – bis auf die lange Wartezeit auf den Anschluss natürlich. Normalerweise muss ich nur fünfzehn Minuten warten. Aber die lange Umsteigezeit macht mir soweit gar nicht viel aus.

Die Zeit vertreibe ich mir mit Musikhören und gelegentlichem Auf- und Abgehen auf dem Perron. Ich habe relativ früh Feierabend, weil ich gerne früh auf der Arbeit bin. Dennoch bleibt aktuell nicht mehr viel Zeit für anderes, wenn ich einmal zuhause bin. Ein Auto habe ich nicht, das kommt für mich auch nicht in Frage. Ich bin glücklich so.»

«Die Leere ist beeindruckend»: Giuseppe Boscarelli aus Suhr arbeitet auf einem RAV