Halbjahresbericht Zehnder leidet unter der Verlangsamung der Bauindustrie und wächst nur moderat Im ersten Halbjahr 2023 macht sich ein Rückgang der Bestellung von Heizkörper bemerkbar. Das spürt das Gränicher Unternehmen Zehnder in ihren Zahlen – und dämpft somit seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023.

Hans-Peter Zehnder, Verwaltungsratspräsident der Zehnder Group AG, Gränichen. Bild: Severin Bigler

Der Raumklimaspezialist Zehnder aus Gränichen ist im ersten Halbjahr leicht gewachsen. Aufgrund der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation senkt das Unternehmen nun aber den Ausblick auf das Gesamtjahr.

In den ersten sechs Monaten 2023 steigerte Zehner den Umsatz um 2 Prozent auf 407 Millionen Franken. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit nahm ebenfalls um 2 Prozent auf 37,5 Millionen zu.

Dieses Wachstum ist vor allem auf die Verbesserung der Lieferkettensituation im Lüftungssegment, zusammen mit gezielten Kosteneinsparungen und Strukturanpassungen, zurückzuführen, wie Zehnder in einer Mitteilung schreibt. Diese Mehreinnahmen kompensierten knapp den Volumenrückgang bei Radiatoren: Gestiegene Zinsen und die Inflation haben in den vergangenen Monaten zu einer sinkenden Anzahl an Genehmigungen für Neubauten in vielen europäischen Ländern geführt, was auch die Nachfrage nach den Produkten von Zehnder zur Folge hatte. Auch das Renovieren von bestehenden Bauten ist von der Inflation und den gestiegenen Zinsen betroffen, führt Zehnder weiter aus.

Aussichten für das Jahr 2023 nach unten korrigiert

Die aktuelle Situation dürfte nach Ansicht des Zehnder-Managements anhalten - es sei nicht abschätzbar, wann sich eine Erholung im europäischen Bauwesen abzeichnen wird. Zehnder ist stark davon abhängig, generiert es 80 Prozent des Umsatzes im EU-Raum. Das börsennotierte Aargauer Unternehmen geht davon aus, dass sein Umsatz im zweiten Halbjahr 2023 nicht nennenswert wachsen wird.

Entsprechend korrigiert Zehnder seine Ausblicke nach unten. Unterdessen rechnet das Management mit einem Umsatz zwischen 780 und 820 Millionen Franken - im bisherigen Ausblick wollte das Unternehmen den Umsatz des Vorjahres von 812,5 Millionen Franken übertreffen. Die Marge wird bei 8 Prozent erwartet, gegenüber des Vorjahresniveau von 8,8 Prozent.

Das trübt gemäss Mitteilung jedoch nicht die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens. Mittelfristig soll der Umsatz jährlich um 5 Prozent steigen, die EBIT-Marge von 9 bis 11 Prozent.