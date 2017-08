Der schönste az-Oldtimer

Anstelle französischer Weinfässer fahren heute drei Generationen mit

Das ist jetzt wirklich eine schöne Sache!», sagt Daniel Koch und strahlt auch so. Sein Wagen wurde von den Fahrern und Besuchern soeben zum schönsten von allen teilnehmenden 60 Fahrzeugen der 2. az-Oldtimer-Tour gewählt. Der Ford T, Jahrgang 1920, fällt in der Tat auf: Mit seiner roten Lackierung und seiner ursprünglichen Karosserieform, die noch stark an die Abstammung von der Pferdekutsche erinnert; mit seinem Interieur und seinen Speichen aus Holz und der lauten, schrillen Hupe. Das Modell T des US-Autopioniers Henry Ford war in der Zeit seiner Einführung eine Revolution: Es war das erste Auto überhaupt, das auf dem Fliessband gebaut wurde. Daniel Koch, 54, Malereiunternehmer aus Hunzenschwil, hat an ihm so viel Freude, dass er – nebst weiteren Oldtimern – gleich drei «Ts» besitzt. «Diesen konnte ich von einem Sanitär in Unterwindisch erstehen», gibt er Einblick in die Herkunftsgeschichte. Speziell sei der «französische Aufbau»: «Für den Markt in Frankreich wurde er als Kombi konzipiert, den man hinten öffnen kann. So konnten die französischen Winzer ihre Weinfässer aufladen.» Heute fahren keine edlen Tropfen mehr mit, dafür drei Generationen: Daniel Koch hat für die spezielle Tour rund um den Aargau seinen Vater und seinen Sohn mitgenommen. Es mache ihn schon ein wenig stolz, dass seiner zum schönsten Wagen gekürt worden sei: «Das motiviert einen doch grad wieder, weiterzuschrauben.» Das macht Koch ohnehin fast noch lieber als auszufahren: In seiner eigenen Werkstatt alte Wagen «zwäg mache». (rio)