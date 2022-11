Hägglingen Flüchtlingsunterkunft in desolatem Zustand: «Ich kann so nicht leben» – Netzwerk Asyl fordert Mindeststandards In einer Asylunterkunft der Gemeinde Hägglingen wohnen zehn Geflüchtete unter katastrophalen Lebensbedingungen. Das zeigt ein Beitrag der «Rundschau» von SRF. Der Hausbesitzer schiebt der Gemeinde die Schuld in die Schuhe. Der Verein Netzwerk Asyl Aargau fordert einmal mehr Mindeststandards für die Unterkünfte.

Um dieses Haus in Hägglingen geht's: Die Flüchtlingsunterkunft ist in einem desolaten Zustand. Screenshot SRF

Der Ukrainer Oleksii Shevchenko lebt in einer Flüchtlingsunterkunft in Hägglingen. Er sei der Schweiz für alles dankbar, sagt er in der SRF-Sendung «Rundschau». Doch die Lebensbedingungen im Haus sind katastrophal, wie Aufnahmen zeigen. Schimmel, eine verdreckte Lüftung in der Küche und ein schmutziges Badezimmer. «Ich kann so nicht leben», sagt Shevchenko. Er wohnt zusammen mit neun anderen Personen in der Unterkunft.

Oleksii Shevchenko sagt: «Ich kann so nicht leben.» Screenshot SRF

Der Besitzer des Hauses, der Immobilienunternehmer Izet Ajeti, der selbst als Flüchtling in die Schweiz kam, beschuldigt in der «Rundschau» die Gemeinde Hägglingen. Sie sei dafür verantwortlich, dass nicht renoviert werde. Er selbst habe sich bereit gezeigt, das Haus zu renovieren. Nur wäre dann der Mietpreis gestiegen. Die Gemeinde sei laut Ajeti nicht gewillt, den höheren Preis zu bezahlen, weil die Dauer der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft noch unklar sei.

Ajeti hat das Haus für 160'000 Franken gekauft, seit über zehn Jahren vermietet er es an die Gemeinde – momentan für 1700 Franken im Monat. In diesem Zeitraum hat er fast 100'000 Franken Gewinn erzielt.

2 Bilder 2 Bilder An der Decke schimmelt es. Screenshot SRF

Gemeindeammann Franz Schaad (FDP) räumt in der «Rundschau» ein, dass das Haus dem Schweizer Standard zwar nicht entspreche, es sei aber eine Notunterkunft und diesen Zweck erfülle das Haus. Man habe bis jetzt keine Beschwerde erhalten.

Auf die Frage, ob es nicht eine bessere Möglichkeit gebe, sagt Schaad: «Zuerst muss es eine bessere Unterkunft geben. Wir haben einfach eine Lösung genommen, die sich angeboten hat.»

Der Beitrag der «Rundschau»:

Rolf Schmid, Präsident des Vereins Netzwerk Asyl Aargau, kritisiert das Aargauer Asylsystem und sagt, dass die kantonale Politik einheitliche Mindeststandards einführen müsse, damit die Gemeinden in ihrer Autonomie keine «Narrenfreiheit» geniessen. Damit könnten auch die grossen Unterschiede zwischen den Gemeinden minimiert werden. Ausserdem müsse in problematischen Unterkünften die Betreuung intensiviert und verbessert werden. Weiter erklärt er:

«Die Menschen sind einer Art Lotterie ausgeliefert. Sie können schliesslich nicht aussuchen, wo sie leben müssen.»

Doch wer trägt letztlich die Schuld für die Zustände in Hägglingen? Laut Schmid sind es alle Beteiligten. Es brauche aber keine Schuldzuweisungen, «denn genau dabei schieben sich alle Beteiligten jeweils die Verantwortung zu. Sie wird wie eine heisse Kartoffel weitergereicht», sagt er.

Der Kantonale Sozialdienst will sich auf Anfrage nicht zum Beitrag der «Rundschau» äussern, bevor er die Unterkunft selbst besichtigt hat. Man wolle aber «mit dem Gemeinderat Hägglingen das Gespräch suchen und – falls angebracht – beratend zur Seite stehen», teilt Mediensprecher Michel Hassler mit.

Flüchtlinge werden wieder unterirdisch leben müssen

Am Mittwoch wurde klar, dass zum ersten Mal seit 2017 geflüchtete Menschen im Aargau wieder unterirdisch untergebracht werden müssen, weil die bestehenden Plätze werden auf Dauer nicht ausreichen werden. Das Departement von Regierungsrat Jean-Pierre Gallati hatte mitgeteilt, dass die geschützte Operationsstelle (Gops) beim Spital Muri als Asylunterkunft vorbereitet wird. Im unterirdischen Notspital können maximal 150 Geflüchtete untergebracht werden.