«Go Chrigu!», «noch einmal ziehen!» – die Turner feuern ihren Teamkameraden voller Inbrunst an. Nachdem «Chrigu» die finale Sprossenwand bezwingt und auf den roten Buzzer schlägt, brechen alle Dämme. Stimmen überschlagen sich, Biere schwappen über.

Hangeln, klettern, schwingen: Der Parcours ist an die beliebte Wettkampfshow «Ninja Warrior» angelehnt (Ältere erinnern sich an «Spiel ohne Grenzen»). Sieben Hindernisse müssen in möglichst kurzer Zeit überwunden werden, der Tagessieger und die Tagessiegerin erhalten 400 Franken auf die Festkarte.

Interesse «enorm gross»

Täglich trauen sich 300 bis 400 Männer und Frauen an den Parcours – Tendenz steigend. «Das Interesse ist enorm gross», sagt Daniel Hunziker, Marketingleiter des Schweizerischen Turnverbandes. Er zieht ein positives Zwischenfazit, auch weil es bisher keine Verletzungen gab. Der Parcours sei zwar hart, aber nicht unmöglich, sagt Hunziker. «Die einzelnen Elemente kommen dem, was die Turner kennen, sehr nahe.»