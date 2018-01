Winzerei auf höchstem Niveau

Ziel war es, als Durchführungsorte und für das Rahmenprogramm nach den Schlössern etwas Neues aufzugreifen. In Zusammenarbeit mit Aargau Tourismus kristallisierte sich das Thema Wein als Favorit heraus. Man habe immer das Ziel, verschiedene Facetten des Aargaus zu zeigen, sagt Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus. «Und der Aargauer Weinbau ist eine Perle, die noch nicht so fest glänzt, wie sie glänzen dürfte.» Wenn man Aargau höre, denke man nicht zuerst an Wein, wie etwa beim Wallis. «Dabei wird im Aargau längst auf höchstem Niveau Wein produziert.»

Ziel sei es deshalb, dies weiter herum bekannt zu machen – und nicht zuletzt die Aargauerinnen und Aargauer dazu zu bewegen, auch einmal einheimischen Wein zu trinken statt Flaschen aus Italien, Spanien oder Südafrika aufzutischen oder zu bestellen. Die immer grössere Nachfrage nach regionalen Produkten zeige, dass dies ein Bedürfnis sei. «Wir wollen nun den Aargauer Wein erlebbar machen», sagt Portmann.

Eine ideale Symbiose

So fragten die Co-Organisatoren des AZ-Jasskönigs beim Branchenverband Aargauer Wein an. Dort musste man wiederum ebenfalls keine grossen Überlegungen anstellen, wie Präsident Roland Michel sagt: «Wir waren sofort bereit, beim AZ-Jasskönig mitzuwirken. Jassen und Wein sind zwei Traditionen, die seit je her zusammengehören.» Beides sei gemütlich und zum Geniessen. «Und ein rechter Jasser hat noch immer einen feinen Kafi oder ein gutes Glas Wein zum Spiel getrunken.» Michel, gebürtiger Freiämter, heute in Wettingen zu Hause und dort auch Präsident der örtlichen Weinbaugenossenschaft, ist selber «ein starker Jasser», wie er sagt. Am liebsten spiele er Bandur und Schieber.

Man könne das Jassen auch noch aus anderen Gründen mit dem Wein vergleichen. «Es gibt verschiedene Wein- sowie verschiedene Kartenfarben. Je nach Region gibt es zudem unterschiedliche Produktions- und Spielarten. Die Vielfalt ist im Aargau bei beidem sehr gross.»

Wenn man Jassen als Sport betrachte, das räumt der oberste Aargauer Winzer ein, «gehört der Alkohol nicht dazu». Doch Wein sei ein Genussmittel und gehöre definitiv zum Jassen, wenn das Spiel vorbei sei: «Da darf man anstossen auf das Spiel, den Match, den Bergpreis. Aber natürlich auch, wenn man wegen schlechter Karten einmal keinen Stich hatte», sagt Roli Michel schmunzelnd.

Die fünf AZ-Jasskönig-Turniere finden auf fünf Weingütern statt. Der Auftakt am 23. März erfolgt im Weinbaumuseum Tegerfelden. Danach wird bei Weinbau Hartmann in Remigen (20.4.) gejasst, bei Weinbau Fürst in Hornussen (4.5.) sowie bei Wein & Gemüse Umbricht in Untersiggenthal (25.5.). Der AZ-Jasskönig 2018 wird schliesslich am 8. Juni im Final bei Büchli Weine in Effingen gekürt. Man habe bei der Auswahl versucht, möglichst alle Weinregionen abzubilden, erklärt Michel. Bevor die Karten verteilt werden, gibt es eine Führung durch Betrieb und Keller – inklusive Ausschank der örtlichen Weine, versteht sich.