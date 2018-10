Aktuell besetzen 16 Politiker und Politikerinnen aus dem Aargau einen Nationalratssitz. 5 davon sind Frauen, regulär gewählt wurden im Jahr 2015 vier: Sylvia Flückiger-Bäni (SVP), Yvonne Feri (SP), Corina Eichenberger (FDP) und Ruth Humbel (CVP). Irène Kälin (Grüne) übernahm im November 2017 nachträglich den Sitz von Jonas Fricker (Grüne), damit erhöhte sich der Frauenanteil von 25 auf 31,3 Prozent.

Der Kanton Aargau liegt mit dieser Quote im nationalen Durchschnitt: 32 Prozent aller 200 Nationalratssitze sind aktuell von Frauen besetzt.

Seit Einführung des Frauenwahlrechts im Jahr 1971 hielten auf nationaler Ebene immer mehr Frauen Einzug in die grosse Kammer. Es dauerte aber acht Jahre, bis 1979 mit Ursula Mauch (SP) die erste Nationalrätin aus dem Aargau gewählt wurde. Der Frauenanteil in der Aargauer Vertretung im Nationalrat stieg dadurch von 0 auf 7,1 Prozent. Dies blieb in den nächsten 16 Jahren so.