Restaurantführer Zwei Sterne nach Lenzburg, einer nach Künten: So schneidet die Aargauer Gastronomie bei «Guide Michelin» ab 19 Restaurants wurden neu in den Restaurantführer «Guide Michelin» aufgenommen – keines davon stammt aus dem Aargau. Doch die im letzten Jahr ausgezeichneten Betriebe und Köche konnten ihre hervorragende Leistung bestätigen.

Sternekoch Kevin Romes kann mit dem «Skin’s - The Restaurant» in Lenzburg seine 2-Sterne-Wertung im «Guide Michelin» bestätigen. Bild: Gülpinar Günes

Zwei Sterne für das Restaurant Skin’s in Lenzburg, ein Stern für das Restaurant Fahr in Künten – so lässt sich die diesjährige «Guide-Michelin»-Zeremonie aus Aargauer Sicht zusammenfassen. Das «Skin’s» hat es im letzten Jahr auf Anhieb auf zwei Sterne gebracht, das «Fahr» hat ebenfalls 2022 erstmals einen Stern erhalten, Koch Manuel Steigmeier wurde zusätzlich mit dem Young Chef Award ausgezeichnet.

In diesem Jahr bekamen 19 Restaurants neu einen «Michelin»-Stern, fünf erhielten zwei. Keines der neu ausgezeichneten Lokale liegt im Aargau – das gilt auch für die Spezialauszeichnungen wie den Green-Star.

«Guide Michelin» führt 138 Sternerestaurants in der Schweiz

Über das Restaurant Fahr schreiben die Restaurant-Kritikerinnen und -Kritiker: «Küchenchef Manuel Steigmeier spannt geschickt den Bogen zwischen Klassik und Moderne – ausdrucksstark, schlüssig und ohne Chichi.» Besonders erwähnenswert seien die intensiven Saucen sowie die finessenreichen Desserts. Die Küche des «Skin’s» in Lenzburg wird als modern und von der Welt inspiriert beschrieben. «Klasse, das Niveau vom Amuse-Bouche bis zur Patisserie.»

Laut dem Restaurantführer befindet sich das das beste Aargauer Restaurant somit in Lenzburg. Bild: zvg

Insgesamt listet der Guide für die Schweiz 108 Einsternrestaurants und 26 Lokale mit zwei Sternen auf. Die vier Dreisternerestaurants bestätigten ihre bisherige Auszeichnung. «Wieder einmal zeigt die Schweizer Top-Gastronomie ihre Anpassungsfähigkeit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten», sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des «Guide Michelin».

Tester von «Guide Michelin» und «Gault-Millau» sind sich fast einig

Besonders aufgefallen sei den Inspektorinnen und Inspektoren ein stetig wachsendes – und absolut gerechtfertigtes – Selbstbewusstsein der Schweizer Köchinnen und Produzenten bezüglich ihrer regionalen Erzeugnisse, heisst es in einer Pressemitteilung. Es zeige sich weiterhin ein starker Trend und Wille der Schweizer Gastronomie, in punkto Nachhaltigkeit Massstäbe zu setzen und dabei «den Genuss auf höchstem Niveau zu sichern».

Vor einer Woche erschien der neue «Gault-Millau»: Er listet 17 Restaurants im Aargau auf, am besten schnitt das Restaurant Fahr mit 17 Punkten ab, das «Skin’s» erhielt 16 Punkte und war damit der Aargauer Aufsteiger des Jahres. Somit sind sich die Gastrokritikerinnen und -kritiker von «Guide Michelin» und «Gault-Millau» zwar einig, welches die beiden besten Aargauer Lokale sind – nur über die Reihenfolge nicht.