Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz hat am Freitag im Rahmen einer Medienkonferenz über die Ergebnisse der erstmals durchgeführten nationalen Überprüfung der Grundkompetenzen orientiert. An der Überprüfung hat sich auch der Kanton Aargau beteiligt. Jeweils rund 1000 Aargauer Schülerinnen und Schüler haben die Tests in Mathematik und in Sprachen absolviert. Die Mathekenntnisse wurden 2016 überprüft, die sprachlichen Fähigkeiten im Jahr 2017.

Die kantonalen Ergebnisse liegen in beiden Bereichen nahe am schweizweiten Mittel und unterscheiden sich statistisch nicht bedeutsam davon. Die geprüften Schülerinnen und Schüler im Aargau sind noch nicht nach dem Lehrplan 21 unterrichtet worden, in dem die zu erreichenden Grundkompetenzen beschrieben sind.

Der neue Aargauer Lehrplan auf der Basis des Lehrplans 21 wird erst ab Schuljahr 2020/21 eingeführt. «Bei künftigen Überprüfungen erwarten wir deshalb, dass mehr Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen erreichen», sagt Christian Aeberli, Leiter der Abteilung Volksschule beim Kanton. Das würde auch bedeuten, dass die Aargauer Volksschule bei der nächsten Überprüfung ihren soliden Mittelfeldplatz gegenüber anderen Kantonen deutlich verbessern kann.