Auslöser für Wittwers Vorstoss war eine deutsche Studie (siehe Artikel rechts). Diese zeigt einen massiven Rückgang von fliegenden Insekten auf. «Dass wir uns um den Schutz der Insekten kümmern, ist mir ein dringendes Anliegen», sagt Wittwer. «Wenn es auch um die Aargauer Insekten so schlimm steht wie um jene in Deutschland, ist das eine krasse Veränderung.» Wittwer ist schwer besorgt. Wie Bio-Landwirt Thomas Baumann sieht er in der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln einen Grund für das Insektensterben. In seinem Vorstoss fordert er deshalb die Förderung von «ökologischem Landbau oder Betriebsumstellungen auf biologischen Landbau.»

«Landwirtschaft nicht schuld»

Ralf Bucher, CVP-Grossrat, selbst Landwirt und Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbands, wird den Vorstoss nicht unterstützen. Er bezweifelt, dass der Rückgang der Insekten im Aargau so gross und die Landwirtschaft daran schuld sein soll. «Wenn aber ein Zusammenhang mit dem Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln bestehen sollte, dann sehe ich das Problem bei den Konsumenten und den Detailhändlern. Der Apfel im Laden muss perfekt sein, sonst wird er nicht gekauft», so Bucher.

Um diesen perfektionistischen Konsumansprüchen gerecht zu werden, seien alle Bauern auf Pflanzenschutzmittel angewiesen. «Es müsste ein Umdenken bei der Bevölkerung stattfinden», sagt Bucher.

Er vermutet auch, dass Mobilfunkstrahlen einen Einfluss auf die Insektenpopulation haben: «Zumindest bei Bienen ist diese negative Auswirkung nachgewiesen.» Zudem würde man in Städten und Dörfern die Gärten meist so gestalten, dass die Natur kaum mehr Platz habe.

Viele Ökoflächen im Aargau

«Die Aargauer Bauern setzen verschiedene Biodiversitätsmassnahmen des Bundes um», sagt Ralf Bucher. Man beteilige sich am kantonalen Bienenschutzprojekt, optimiere Ausbringtechniken und setze sich für eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ein. Zudem habe der Aargau überdurchschnittlich viele Biodiversitätsförderflächen.

Laut Bucher darf auf diesen Flächen nicht gespritzt und gedüngt werden und die Landwirte müssen sich an die vorgegebenen Schnittzeitpunkte halten. «Jeder Bauer muss 7 Prozent Biodiversitätsförderfläche bewirtschaften», so Bucher. «Im Aargau liegt der Durchschnitt bei 12 Prozent.» Die Landwirte im Kanton würden alles unternehmen, was in ihrer Macht stehe. Denn: «Keinem Bauern ist einfach egal, wie es der Natur geht. Wir sind auf eine funktionierende Umwelt angewiesen.»