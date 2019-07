SP und Grüne haben bereits angekündigt, dass sie nach dem Rücktritt von Franziska Roth der SVP den frei gewordenen Sitz in der Aargauer Regierung nicht kampflos überlassen werden. Nun steht fest, wer sich zur Wahl stellt. Es handelt sich um einen einzigen Kandidaten: Grossrat Severin Löscher, 56.

"Es wurden Gespräche mit verschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten geführt, die das Rüstzeug für ein Regierungsratsmandat mitbringen", schreiben die Grünen in der Einladung zur ausserordentlichen Mitgliederversammlung vom Donnerstag, an der sie über die Kandidatur von Lüscher entscheiden werden. Severin Lüscher gehe "als einziger Kandidat hervor, der sich für die Nomination zum Amt des Regierungsrats von Seite Grüner Partei zur Verfügung stellen wird".

Hochuli gab ihm Einblick

Der Grüne Politiker aus Schöftland im Bezirk Kulm sitzt seit Ende 2015 im Grossen Rat. Er erlebte damit die Grüne alt Regierungsrätin Susanne Hochuli noch ein Jahr im Amt. Er ist Mitglied der Kommission Gesundheits- und Sozialwesen.

"In den vergangenen gut zwei Jahren seit dem Ausscheiden von Susanne Hochuli aus der Regierung habe ich persönlich und politisch darunter gelitten, dass es nicht mehr vorwärts ging – und in dieser sehr speziellen Situation stellte sich der Gedanke ein, dass ich mehr bewirken könnte, wäre ich in der Regierung", schreibt Lüscher im Motivationsschreiben, das der Einladung angehängt ist. Susanne Hochuli habe ihm Einblick gewährt in die Regierungsarbeit. Er weist auch daraufhin, dass er "über die Parteigrenzen hinweg Arbeitsbeziehungen knüpfen" konnte, die sich als nützlich und fruchtbar erwiesen hätten.

Lüscher kandidiert für den Nationalrat. Für den Fall einer Nomination würde er sich aber aus der Nationalratsliste zurückziehen. Als sein Ersatz auf der Liste stelle sich Martin Bossard zur Verfügung, schreiben die Grünen.

Lüscher ist Hausarzt. Das stärkt seine Kandidatur insofern, als es ja das Departement Gesundheit und Soziales ist, für das ein neues Mitglied des Regierungsrats gesucht wird. Auch vor dem Hintergrund, dass Franziska Roth als Quereinsteigerin und wegen angezweifelter Fachkompetenz immer wieder in der Kritik stand.

Arzt in Gemeinschaftspraxis

Lüscher ist seit bald 20 Jahren Hausarzt. Er arbeitet in einer Gemeinschaftspraxis im Schöftland. Er gehört seit diesem Jahr dem Verwaltungsrat der Pflegeheim Sennhof AG an. Er hatte und hat weitere Mandate in der Gesundheitsbranche inne.

Der Grüne Grossrat ist der erste, der für die Nachfolge von Franziska Roth kandidieren will. Entscheidet sich die SP auch für eine Kandidatur, stehen die Chancen für Nationalrätin Yvonne Feri gut. Auf Anfrage hatte Feri der AZ bestätigt, dass sie das Regierungsratsamt nach wie vor interessiere – nach wie vor, weil sie bei der Wahl gegen Franziska Roth noch unterlegen war. "Ich will mich aber noch nicht für oder gegen eine Kandidatur festlegen", sagt Feri. Es müssten zuerst die internen Prozesse abgewartet werden. (pz)

