Und er verweist auf einen Beitrag des Zürcher Grünen-Stadtrats Daniel Leupi, der vor einer Unkultur warnt, «die null Fehler toleriert». In der politischen Diskussion habe dies verheerende Folgen, schreibt Leupi in seinem Kommentar. «Wenn bereits ein unbedarftes Wort oder ein Fehlentscheid mit unerbittlichem Eifer gebrandmarkt werden, verwenden am Ende alle ihre Energie nur noch dazu, keine Fehler zu machen. Das führt zu Stillstand, Duckmäusertum, Mutlosigkeit und Denkverboten», kritisiert der Grünen-Politiker.

Jonas Fricker selber beantwortet seit seinem Rücktritt keine Medienanfragen mehr. Er wird aber am Dienstag an der Mitgliederversammlung seiner Partei teilnehmen, wie Präsident Hölzle auf Anfrage sagt. Abgesehen davon wolle Fricker «einfach nur noch Ruhe finden», steht in der Grünen-Mitteilung.

Fricker thematisiert Fehlerkultur

Vollständig aus der Öffentlichkeit und der politischen Diskussion zurückgezogen hat er sich allerdings nicht. Lange stand auf seinen Profilen bei Facebook und Twitter nur: «Für alle, die sich fragen, warum es hier so still ist: Ich arbeite meinen Fall auf.» Doch gestern Donnerstag postete er einen Beitrag zum Entscheid des Einwohnerrats Buchs, die Türkin Funda Yilmaz im zweiten Anlauf einzubürgern. O

b bewusst oder nicht: Frickers Beitrag hat eine Verbindung zu seinem eigenen Fall. «Ein Bravo an den Einwohnerrat Buchs (Lernfähigkeit/Fehlerkultur)», schreibt der zurückgetretene Nationalrat. Fricker schneidet also genau jene Themen an, die bei seiner Geschichte kontrovers diskutiert werden.

Zu reden geben dürfte an der Versammlung in Rheinfelden denn auch das Verhalten prominenter Exponenten der Kantonalpartei. Alt Regierungsrätin Susanne Hochuli hatte in einer Kolumne Frickers Vergleich als inakzeptabel und unsäglich, den Rücktritt indes als richtig bezeichnet.

Parteipräsident Hölzle selber legte Fricker persönlich nahe, auf sein Mandat als Nationalrat zu verzichten. «Es gab viele Reaktionen von Parteimitgliedern, diese fielen sehr unterschiedlich aus», sagt der Präsident. Von der Kritik, dass die Kantonalpartei nicht stärker hinter Fricker gestanden sei, bis zu Zustimmung zum Vorgehen und zur Kommunikation sei alles dabei gewesen.