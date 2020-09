Grüne Aargau kritisieren neues Lohnsystem: «Ein funktionsfähiges Aargauer Bildungswesen braucht mehr als 69 Millionen»

Der Regierungsrat gab am Freitag bekannt, dass er die Löhne der Lehrerinnen und Lehrer im Aargau heraufsetzen will, um mit den übrigen Kantonen konkurrieren zu können. Diese Massnahme gegen den Mangel an Lehrpersonen begrüssen die Grünen Aargau. Die Anpassungen seien aber zu niedrig.