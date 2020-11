«Grotesk, Trump-Manier» – so kritisiert Wermuth die Drohung der Jungen FDP Aargau

Ein Beitrag geteilt von Cédric Wermuth (@cedricwermuth) am Nov 9, 2020 um 11:37 PST

Die Jungfreisinnigen Aargau begründen ihre Beschwerde damit, die Kirche habe durch ihren Status als öffentlich-rechtliche Institution eine privilegierte Position inne und dürfe beispielsweise Kirchensteuern einziehen. «Die Kirche soll sich deshalb, wie andere staatlichen Institutionen, an den Grundsatz der politischen Neutralität und an die Grundrechte halten», so die Junge FDP.

Möglicherweise entpuppt sich die allseitige Aufregung als Sturm im Wasserglas: Der Aargauer Regierungsrat wird die Stimmrechtsbeschwerde voraussichtlich nämlich noch diese Woche behandeln und entscheiden.

Die Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative findet am 29. November ab. (az)