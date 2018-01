In seiner Eröffnungsansprache dankte Scholl für das Vertrauen, das der Rat ihm mit der Wahl geschenkt habe. Er wolle den Rat sachlich, fair und bestimmt leiten. Denn für Scholl ist klar: «Das neue Jahr wird zur grossen Herausforderung für Regierungsrat, Parlament und Verwaltung.»

Seit vier Jahren werde darum gerungen, die Kantonsfinanzen wieder ins Lot zu bringen. Aber: «Wir sehen leider noch kein Tageslicht am Ende des Tunnels, sondern nur das Licht der nächsten Baustelle», erklärte Scholl. Er kritisierte, dass der Bund falsche Kostenmassstäbe setze und verlangte, dass der Kanton sich beim Bund vermehrt einbringen sollte. Aber auch der Grosse Rat müsse sich noch stärker und rechtzeitig in die Diskussion einmischen. Nur so könne die Dynamik der Kostensteigerung endlich gebrochen werden.

Gegen Überregulierung

Scholls Motto für sein Präsidialjahr lautet «Aargau bewegt». Doch die grassierende Überregulierung blockiere die Entwicklung des Kantons. «Es ist höchste Zeit für eine Regulierungsbremse», sagte Scholl. Smarter Regulieren werde deshalb zum Muss. Das bedeute vor allem: «Wir sollten uns mehr um die Grundsätze kümmern und weniger schnell in die Details eingreifen», verlangte Scholl. Es brauche mehr Handlungs- und Entscheidungsfreiheit bei der Umsetzung und für die Rechtsprechung, ganz besonders auch im Umgang mit der Digitalisierung.

Etwas mehr Tempo wünscht sich Scholl auch bei der Umsetzung der zehn regierungsrätlichen Strategien zur Entwicklung des Aargaus. Mit dem Appell «bewegen wir uns in die aufgezeigte Richtung, regulieren wir nicht zu viel, aber mit Mass!», schloss, ganz freisinnig, der neue Grossratspräsident seine Antrittsrede.

Nach der Wahlsitzung und dem Apéro im Grossratsgebäude dislozierte Bernhard Scholl mit den vielen geladenen Gästen ins Fricktal, wo in Möhlin zusammen mit der Bevölkerung der neue Grossratspräsident ausgiebig gefeiert wurde. Die Musikgesellschaft Möhlin spielte auf, die Tambouren brachten Trommelwirbel und viel Rhythmus; Landammann Alex Hürzeler ergriff das Wort und ebenso FDP-Fraktionspräsidentin Sabina Freiermuth und Obergerichtspräsident Guido Marbet. Nach dem feinen Essen in der Mehrzweckhalle gehörte das letzte Wort wieder Bernhard Scholl, der sich nach allen Seiten bedankte.