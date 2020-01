Grossratskommission will Staatsgarantie für AKB abschaffen und sie in eine AG umwandeln – so reagiert die Bank

Die betroffene AKB reagiert zurückhaltend auf den Kommissionsentscheid, der bereits am 19. Dezember gefällt wurde, aber erst heute am 8. Januar kommuniziert wurde. „Wir nehmen diesen Entscheid der Kommission zur Kenntnis“, sagt Christine Honegger, Kommunikationschefin der AKB, auf Anfrage. „Der Bankrat und die Geschäftsleitung können die Überlegungen des Regierungsrats gut nachvollziehen“, so Honegger. „Wir mischen uns aber nicht in die politische Auseinandersetzung ein, sondern konzentrieren uns auf unsere operative Geschäftstätigkeit.“ Mit anderen Worten: Die AKB sieht wie der Regierungsrat zur Zeit keinen Grund, am Status Quo zu rütteln. Ihr bleibt aber nichts anderes übrig, als den politischen Prozess von aussen zu betrachten und den endgültigen Entscheid abzuwarten. (roc)